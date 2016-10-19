Иван Данильянц: Многие ребята не в том состоянии, когда можно говорить, что они готовы на все 100 процентов
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».
«Сложный график, много потерь в команде. Многие ребята
не в том состоянии, когда можно говорить, что они готовы на все
100 процентов. По этой причине нет Калачева, который не будет сегодня
играть.
«Атлетико» — очень хорошая команда, они все делают вместе, атакуют вместе, обороняются вместе. Быстро играют, быстро думают. Но они люди. Может быть, у них будет не самый лучший день, и у нас появятся шансы обыграть их», - сказал Данильянц.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию этого матча. После первого тайма счет встречи - 0:0.
Матч
Голы
Карраско 61 (0:1).
Состав
Ростов: Джанаев, Навас, Кудряшов, Гранат, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Киреев, Мевля, Полоз, Азмун
Атлетико: Облак, Савич, Хуанфран, Луис, Годин, Коке, Габи, Карраско, Торрес, Корреа (Гамейро, 57), Гризманн
Предупреждения:
Мевля, 28 - Луис, 4; Хуанфран, 71
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
19 октября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция