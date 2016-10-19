Иван Данильянц: Многие ребята не в том состоянии, когда можно говорить, что они готовы на все 100 процентов

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».

«Сложный график, много потерь в команде. Многие ребята не в том состоянии, когда можно говорить, что они готовы на все 100 процентов. По этой причине нет Калачева, который не будет сегодня играть.

«Атлетико» — очень хорошая команда, они все делают вместе, атакуют вместе, обороняются вместе. Быстро играют, быстро думают. Но они люди. Может быть, у них будет не самый лучший день, и у нас появятся шансы обыграть их», - сказал Данильянц.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию этого матча. После первого тайма счет встречи - 0:0.