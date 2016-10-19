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Иван Данильянц: Многие ребята не в том состоянии, когда можно говорить, что они готовы на все 100 процентов

Александр Семкив
Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился ожиданиями от  матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».

«Сложный график, много потерь в команде. Многие ребята не в том состоянии, когда можно говорить, что они готовы на все 100 процентов. По этой причине нет Калачева, который не будет сегодня играть.

 «Атлетико» — очень хорошая команда, они все делают вместе, атакуют вместе, обороняются вместе. Быстро играют, быстро думают. Но они люди. Может быть, у них будет не самый лучший день, и у нас появятся шансы обыграть их», - сказал Данильянц.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию  этого матча. После первого тайма счет встречи - 0:0.

Матч

Ростов - Атлетико - 0:1 (0:0)

2-й тайм

Голы

Карраско 61 (0:1).

Состав

Ростов: Джанаев, Навас, Кудряшов, Гранат, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Киреев, Мевля, Полоз, Азмун

Атлетико: Облак, Савич, Хуанфран, Луис, Годин, Коке, Габи, Карраско, Торрес, Корреа (Гамейро, 57), Гризманн

Предупреждения:

Мевля, 28 - Луис, 4; Хуанфран, 71

Судья:

Даниэле Орсато (Италия)

Место и дата

19 октября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция

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