«Арсенал» разгромил «Лудогорец», забив шесть безответных мячей
В матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов лондонский «Арсенал» на своем поле разгромил «Лудогорец», забив шесть безответных мячей.
В составе победителей хет-трик оформил Месут Озил и по разу отличились Алексис Санчес, Тео Уолкотт и Алекс Окслейд-Чемберлен.
После этого матча команда из Лондона семью очками возглавила группу А, а «Лудогорец» расположился на четвертом месте, имея в активе одно очко.
В следующем туре европейского турнира подопечные Арсена Венгера отправятся в Разград, где 1 ноября вновь встретятся с болгарской командой.
Параллельная встреча группы закончилась победой ПСЖ над «Базелем» со счетом 3:0.
Матч
Арсенал - Лудогорец - 6:0 (2:0)
Голы
Санчес 12 (1:0). Уолкотт 42 (2:0). Окслейд-Чемберлен 46 (3:0). Озил 56 (4:0). Озил 83 (5:0). Озил 87 (6:0).
Состав
Арсенал: Оспина, Бельерин, Косьельни, Гиббс, Мустафи, Касорла (Эль-Ненни, 57), Коклен, Озил, Окслейд-Чемберлен, Санчес (Айвоби, 73), Уолкотт (Перес, 62)
Лудогорец: Стоянов, Моци, Минев, Паломино, Дьяков, Абель, Натанаэл, Кафу, Вандерсон (Лукоки, 80), Марселиньо, Мисидьян (Кесеру, 69)
Судья:
Артур Диаш (Португалия)
Место и дата
19 октября 21:45, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция