«Арсенал» разгромил «Лудогорец», забив шесть безответных мячей

В матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов лондонский «Арсенал» на своем поле разгромил «Лудогорец», забив шесть безответных мячей.

В составе победителей хет-трик оформил Месут Озил и по разу отличились Алексис Санчес, Тео Уолкотт и Алекс Окслейд-Чемберлен.

После этого матча команда из Лондона семью очками возглавила группу А, а «Лудогорец» расположился на четвертом месте, имея в активе одно очко.

В следующем туре европейского турнира подопечные Арсена Венгера отправятся в Разград, где 1 ноября вновь встретятся с болгарской командой.

Параллельная встреча группы закончилась победой ПСЖ над «Базелем» со счетом 3:0.