«Бавария» дома разгромила ПСВ
В среду в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» уверено переиграла ПСВ. Матч прошел на поле стадиона «Альянц Арена» арена и завершился со счетом 4:1.
На 13-й минуте счет в матче открыл нападающий мюнхенцев Томас Мюллер. На 20-1 минуте полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих удвоил преимущество хозяев. На 41-й минуте форвард ПСВ Лусиано Нарсинг сократил разрыв. Но на 59-й минуте Роберт Левандовски вновь довел разницу в счете до двух мячей. Окончательный счет точным ударом на 84-й минуте установил Арьен Роббен.
В следующем туре команды вновь встретятся между собой, в это раз в Эйндховене. Встреча состоится 1 ноября на арене «Филипс Стадион».
Лига чемпионов
3-й тур
Группа D
Матч
Голы
Мюллер 13 (1:0). Киммих 21 (2:0). Нарсинг 41 (2:1). Левандовски 59 (3:1). Роббен 84 (4:1).
Состав
Бавария: Нойер, Боатенг, Лам, Хуммельс, Алаба, Роббен (Саншеш, 87), Алонсо, Киммих (Мартинес, 85), Алькантара, Мюллер (Коста, 71), Левандовски
ПСВ: Зут, Виллемс, Морено, Бренет, Шваб (Зинченко, 85), де Йонг С., Гуардадо (Изимат Марин, 61), Прюппер, Перейро (Бергвейн, 77), Нарсинг, де Йонг Л.
Предупреждения:
Лам, 57 - нет
Судья:
Уильям Коллам (Шотландия)
Место и дата
19 октября 21:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция