«Бавария» дома разгромила ПСВ

В среду в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» уверено переиграла ПСВ. Матч прошел на поле стадиона «Альянц Арена» арена и завершился со счетом 4:1.

На 13-й минуте счет в матче открыл нападающий мюнхенцев Томас Мюллер. На 20-1 минуте полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих удвоил преимущество хозяев. На 41-й минуте форвард ПСВ Лусиано Нарсинг сократил разрыв. Но на 59-й минуте Роберт Левандовски вновь довел разницу в счете до двух мячей. Окончательный счет точным ударом на 84-й минуте установил Арьен Роббен.

В следующем туре команды вновь встретятся между собой, в это раз в Эйндховене. Встреча состоится 1 ноября на арене «Филипс Стадион».

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