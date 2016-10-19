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«Ростов» с минимальным счетом уступил «Атлетико» на своем поле

Александр Семкив
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Ростов» на своем поле уступил мадридскому «Атлетико» (0:1).

В первом тайме футболисты обеих команд не забили ни одного мяча. Защитник гостей Филипе Луис на четвертой минуте получил желтую карточку, спустя 24 минуты идентичное наказание получил ростовчанин Миха Мевля.

Во второй половине матча Янник Карраско установил окончательный счет в матче, забив на 62-й минуте с передачи Хуанфрана.

После этого матча команда из Мадрида c девятью очками возглавила группу D, а «Ростов» расположился на четвертом месте, имея одно очко.

В следующем туре группового этапа европейского турнира команда Ивана Данильянца отправится в Мадрид, где 1 ноября вновь встретится с «Атлетико».

Параллельная встреча группы закончилась победой «Баварии» над ПСВ со счетом 4:1

Матч

Ростов - Атлетико - 0:1 (0:0)

Голы

Карраско 61 (0:1).

Состав

Ростов: Джанаев, Навас, Кудряшов, Гранат, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Киреев, Мевля, Полоз (Думбия, 77), Азмун (Препелицэ, 75)

Атлетико: Облак, Савич, Хуанфран, Луис, Годин, Коке, Габи, Карраско (Сауль, 89), Торрес, Корреа (Гамейро, 57), Гризманн (Тьягу, 90)

Предупреждения:

Мевля, 28 - Луис, 4; Хуанфран, 71

Судья:

Даниэле Орсато (Италия)

Место и дата

19 октября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция

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