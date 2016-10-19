ПСЖ крупно переиграл «Базель» на «Парк-де-Пренс»
В среду в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ разгромил «Базель». Матч прошел на поле стадиона «Парк-де-Пренс» и завершился со счетом 3:0.
Счет в матче 40-й минуте открыл полузащитник парижан Анхель Ди Мария. Во втором тайме Лукас Моура удвоил преимущество ПСЖ. Окончательный счет в матче на 3-й компенсированной минуте установил Эдисон Кавани с 11-метровой отметки – 3:0.
После этого матча ПСЖ набрал семь очков и занимает второе место в группе А. «Базель» с одним очком в активе находится на четвертой строчке.В следующем туре команды вновь встретятся между собой в Базеле. Матч состоится 1 нобяря на поле стадиона «Санкт-Якоб Парк».
Лига чемпионов
3-й тур
Группа A
Матч
Голы
Ди Мария 40 (1:0). Лукас 62 (2:0). Кавани 90 (3:0 - пен.).
Состав
ПСЖ: Ареола, Маркиньос, Курзава, Орье, Тиаго Силва, Вератти, Матюиди (Крыховяк, 83), Рабьо, Ди Мария (Хесе, 86), Кавани, Лукас (Бен Арфа, 81)
Базель: Вацлик, Сухи, Баланта, Траоре, Ланг, Бьярнасон, Ди (Янко, 78), Дельгадо (Дзуффи, 70), Стеффен, Джака, Думбия (Шпорар, 61)
Предупреждения:
Рабьо, 64 - Стеффен, 66; Ланг, 76
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
19 октября 21:45, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция