ПСЖ крупно переиграл «Базель» на «Парк-де-Пренс»

В среду в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ разгромил «Базель». Матч прошел на поле стадиона «Парк-де-Пренс» и завершился со счетом 3:0.

Счет в матче 40-й минуте открыл полузащитник парижан Анхель Ди Мария. Во втором тайме Лукас Моура удвоил преимущество ПСЖ. Окончательный счет в матче на 3-й компенсированной минуте установил Эдисон Кавани с 11-метровой отметки – 3:0.

После этого матча ПСЖ набрал семь очков и занимает второе место в группе А. «Базель» с одним очком в активе находится на четвертой строчке.

В следующем туре команды вновь встретятся между собой в Базеле. Матч состоится 1 нобяря на поле стадиона «Санкт-Якоб Парк».

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