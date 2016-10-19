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Хет-трик Месси помог «Барселоне» разгромить «Манчестер Сити»

Андрей Ефимов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В среду в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона»  разгромила английский «Манчестер Сити». Матч прошел на поле стадиона «Камп Ноу» и завершился со счетом 4:0.

Счет в матче на 17-й минуте открыл Лионель Месси. Он же на 60-й минуте встречи сделал счет 2:0. Еще через восемь минут нападающий «Барселоны» оформил хет-трик. Окончательный счет в матче установил на 89-й минуте Неймар – 4:0.

Отметим, что на 53-й минуте «Манчестер Сити» остался вдесятером: за игру рукой вне пределов штрафной площади с поля был удален голкипер английской команды Клаудио Браво. На 74-й минуте за вторую желтую карточку был удален с поля защитник испанской команды Жереми Матье.

После этого матча «Барселона», набрав девять очков, возглавила группу C. «Манчествер Сити» с шестью очками занимает вторую строчку в таблице.

В следующем туре команды вновь встретятся между собой, но уже в Манчестере. Встреча состоится 1 ноября на стадионе «Этихад».

Лига чемпионов
3-й тур
Группа C

Матч

Барселона - Манчестер Сити - 4:0 (1:0)

Голы

Месси 17 (1:0). Месси 61 (2:0). Месси 69 (3:0). Неймар 89 (4:0).

Состав

Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба (Динь, 10), Пике (Матьё, 39, , 74), Иньеста (Гомеш, 80), Маскерано, Ракитич, Бускетс, Суарес Л., Неймар, Месси

Манчестер Сити: Браво, Коларов, Стоунз, Сабалета (Клиши, 58), Отаменди, Силва, Гюндоган (Агуэро, 79), Стерлинг, Нолито (Кабальеро, 57), де Брюйне, Фернандиньо

Незабитые пенальти

Неймар (Барселона), 87

Предупреждения:

Матьё, 71 - Силва, 29; Фернандиньо, 40; Стерлинг, 90

Удаления:

Матьё, 74 - Браво, 53

Судья:

Милорад Мажич (Сербия)

Место и дата

19 октября 21:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция

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