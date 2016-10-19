Хет-трик Месси помог «Барселоне» разгромить «Манчестер Сити»

В среду в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» разгромила английский «Манчестер Сити». Матч прошел на поле стадиона «Камп Ноу» и завершился со счетом 4:0.

Счет в матче на 17-й минуте открыл Лионель Месси. Он же на 60-й минуте встречи сделал счет 2:0. Еще через восемь минут нападающий «Барселоны» оформил хет-трик. Окончательный счет в матче установил на 89-й минуте Неймар – 4:0.

Отметим, что на 53-й минуте «Манчестер Сити» остался вдесятером: за игру рукой вне пределов штрафной площади с поля был удален голкипер английской команды Клаудио Браво. На 74-й минуте за вторую желтую карточку был удален с поля защитник испанской команды Жереми Матье.

После этого матча «Барселона», набрав девять очков, возглавила группу C. «Манчествер Сити» с шестью очками занимает вторую строчку в таблице.

В следующем туре команды вновь встретятся между собой, но уже в Манчестере. Встреча состоится 1 ноября на стадионе «Этихад».

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