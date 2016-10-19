Ростов проиграл дома впервые со 2 мая 2015 года

Поражение в третьем туре Лиги чемпионов стало для «Ростова» первым на домашнем поле со 2 мая 2015 года, когда команда уступила «Тереку» в чемпионате России.

Таким образом домашняя беспроигрышная серия «Ростова» продолжалась 26 матчей и 535 дней.

Единственный гол в матче вице-чемпионов России и «Атлетико» забил Янник Карраско на 62-й минуте.

После этого матча команда из Мадрида c девятью очками возглавила группу D, а «Ростов» расположился на четвертом месте, имея одно очко.