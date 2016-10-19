Ростов проиграл дома впервые со 2 мая 2015 года
Поражение в третьем туре Лиги чемпионов стало для «Ростова» первым на домашнем поле со 2 мая 2015 года, когда команда уступила «Тереку» в чемпионате России.
Таким образом домашняя беспроигрышная серия «Ростова» продолжалась 26 матчей и 535 дней.
Единственный гол в матче вице-чемпионов России и «Атлетико» забил Янник Карраско на 62-й минуте.
После этого матча команда из Мадрида c девятью очками возглавила группу D, а «Ростов» расположился на четвертом месте, имея одно очко.
Матч
Голы
Карраско 61 (0:1).
Состав
Ростов: Джанаев, Навас, Кудряшов, Гранат, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Киреев, Мевля, Полоз (Думбия, 77), Азмун (Препелицэ, 75)
Атлетико: Облак, Савич, Хуанфран, Луис, Годин, Коке, Габи, Карраско (Сауль, 89), Торрес, Корреа (Гамейро, 57), Гризманн (Тьягу, 90)
Предупреждения:
Мевля, 28 - Луис, 4; Хуанфран, 71
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
19 октября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция