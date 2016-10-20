Чудинов стал претендентом на бой за вакантный титул WBA Super
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) приняла добровольный отказ немецкого
боксера Феликса Штурма от титула WBA Super во втором среднем весе, а россиянин
Федор Чудинов стал одним из претендентов на бой за вакантный пояс,
сообщает «Р-Спорт».
«Решение Штурма отказаться от звания является добровольным и
односторонним. WBA принимает это решение немца и делает титул вакантным. BDB
(Немецкая федерация бокса) - это не государственный орган, а лишь один из
многочисленных комиссий, которые управляет соревнованиями по боксу в Германии.
Организаторы второго боя решили использовать BDB, включая и антидопинговые
процедуры. WBA не несет ответственности за антидопинговые обработки, процедуры
и результаты», - говорится в резолюции WBA.
Напомним, что Чудинов в феврале в немецком Оберхаузене проиграл Штурму,
лишившись титула чемпиона WBA во втором полусреднем весе. В апреле стало
известно, что допинг-проба А, взятая у немца после боя, показала наличие
запрещенного препарата станозолола, а 12 октября была вскрыта допинг-проба Б.