Нормунд Сейейс: Одна единственная ошибка перечеркнула все наши старания
Главный тренер рижского «Динамо» Нормунд Сейейс поделился впечатлениями от матча с нижегородским «Торпедо».
- Хорошо действовали на протяжении всего матча, но одна единственная ошибка на старте третьего периода перечеркнула все наши старания. В серии буллитов мастерство было выше у игроков «Торпедо», - передает слова Сейейса официальный сайт «Торпедо».
Напомним, что в матче чемпионата КХЛ «Торпедо» в серии буллитов взяло верх над «Динамо» из Риги со счетом 2:1.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Динамо Р - Торпедо - 1:2 Б. (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Пуяц (Редлихc М., Шагг), 30:30 (1:0 - бол.). Сёмин 40:10 (1:1).
Победный буллит:
Жердев - 1:2.
Место и дата
19 октября 19:30, Арена Рига, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически