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Нормунд Сейейс: Одна единственная ошибка перечеркнула все наши старания

Андрей Ефимов
Источник:  ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)Комментарии

Главный тренер рижского «Динамо» Нормунд Сейейс поделился впечатлениями от матча с нижегородским «Торпедо».

- Хорошо действовали на протяжении всего матча, но одна единственная ошибка на старте третьего периода перечеркнула все наши старания. В серии буллитов мастерство было выше у игроков «Торпедо», - передает слова Сейейса официальный сайт «Торпедо».

Напомним, что в матче чемпионата КХЛ «Торпедо» в серии буллитов взяло верх над «Динамо» из Риги со счетом 2:1.

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Динамо Р - Торпедо - 1:2 Б. (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Пуяц (Редлихc М., Шагг), 30:30 (1:0 - бол.). Сёмин 40:10 (1:1).

Победный буллит:

Жердев - 1:2.

Место и дата

19 октября 19:30, Арена Рига, Онлайн-трансляция


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