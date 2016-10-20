Нормунд Сейейс: Одна единственная ошибка перечеркнула все наши старания

Главный тренер рижского «Динамо» Нормунд Сейейс поделился впечатлениями от матча с нижегородским «Торпедо».

- Хорошо действовали на протяжении всего матча, но одна единственная ошибка на старте третьего периода перечеркнула все наши старания. В серии буллитов мастерство было выше у игроков «Торпедо», - передает слова Сейейса официальный сайт «Торпедо».

Напомним, что в матче чемпионата КХЛ «Торпедо» в серии буллитов взяло верх над «Динамо» из Риги со счетом 2:1.

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