Александр Мостовой: «Ростов» в матче с «Атлетико» все делал правильно, но жаль, что проиграл
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой
высказал мнение о поражении «Ростова» в матче группового этапа Лиги чемпионов с
мадридским «Атлетико» (0:1).
«Игра была довольно сухая, как и ожидалось. «Ростов» показал
хорошее выступление против гранда, и делал все правильно. Не скажу, что играли
команды с одним стилем. «Атлетико» на правах фаворита атаковал, а хозяева
пытались поймать их на контратаке. Все делали правильно, жаль только, что
пропустили гол и проиграли.
«Ростову» нужно продолжать делать то, что они делали с начала
квалификации Лиги чемпионов, — играть в свой футбол. Мы видим, что за
исключением матча с «Баварии» им это хорошо удавалось. Нужно продолжать в том
же духе», - приводит «Чемпионат» слова Мостового.
Матч группы D, прошедший в Ростове-на-Дону, завершился победой «Атлетико» со счетом 1:0. Гол на 62-й минуте забил Янник Феррейра-Карраско.
Матч
Голы
Карраско 61 (0:1).
Состав
Ростов: Джанаев, Навас, Кудряшов, Гранат, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Киреев, Мевля, Полоз (Думбия, 77), Азмун (Препелицэ, 75)
Атлетико: Облак, Савич, Хуанфран, Луис, Годин, Коке, Габи, Карраско (Сауль, 89), Торрес, Корреа (Гамейро, 57), Гризманн (Тьягу, 90)
Предупреждения:
Мевля, 28 - Луис, 4; Хуанфран, 71
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
19 октября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция