Александр Мостовой: «Ростов» в матче с «Атлетико» все делал правильно, но жаль, что проиграл

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказал мнение о поражении «Ростова» в матче группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (0:1).

«Игра была довольно сухая, как и ожидалось. «Ростов» показал хорошее выступление против гранда, и делал все правильно. Не скажу, что играли команды с одним стилем. «Атлетико» на правах фаворита атаковал, а хозяева пытались поймать их на контратаке. Все делали правильно, жаль только, что пропустили гол и проиграли.

«Ростову» нужно продолжать делать то, что они делали с начала квалификации Лиги чемпионов, — играть в свой футбол. Мы видим, что за исключением матча с «Баварии» им это хорошо удавалось. Нужно продолжать в том же духе», - приводит «Чемпионат» слова Мостового.

Матч группы D, прошедший в Ростове-на-Дону, завершился победой «Атлетико» со счетом 1:0. Гол на 62-й минуте забил Янник Феррейра-Карраско.