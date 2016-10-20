Иван Данильянц: «Ростов» заслужил одобрение болельщиков
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча против «Атлетико» (1:0).
- Ожидали, что матч будет напряженным. Так и вышло. Спасибо ребятам за то, что интрига была до финального свистка. Что касается соперника, то он боролся за победу с первых минут. «Атлетико» владел инициативой, и нам было очень тяжело. Мадридцы создали много моментов у ворот Джанаева. Потом мы все-таки приспособились, и первый тайм завершился в равной борьбе.
Сложнее стало, когда мы пропустили. Пришлось обороняться, и отыгрываться. Показали большое желание, не смирились с поражением. С выходом Думбия появились подходы к воротам «Атлетико». Ребята молодцы, заслужили одобрение болельщиков, - сказал Данияльнц.
Матч группы D, прошедший в Ростове-на-Дону, завершился победой «Атлетико» со счетом 1:0. Гол на 62-й минуте забил Янник Феррейра-Карраско.
Матч
Голы
Карраско 61 (0:1).
Состав
Ростов: Джанаев, Навас, Кудряшов, Гранат, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Киреев, Мевля, Полоз (Думбия, 77), Азмун (Препелицэ, 75)
Атлетико: Облак, Савич, Хуанфран, Луис, Годин, Коке, Габи, Карраско (Сауль, 89), Торрес, Корреа (Гамейро, 57), Гризманн (Тьягу, 90)
Предупреждения:
Мевля, 28 - Луис, 4; Хуанфран, 71
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
19 октября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция