Диего Симеоне: Знал, что матч получится таким сложным

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча с «Ростовом» (1:0).

- Знал, что матч получится очень сложным. В первом тайме мы много атаковали, но не могли забить. После перерыва забили, и это придало нам уверенности, появилась свобода в действиях. Очень важная победа.

- Карраско опять забивает…

- Яник продолжает фееричную голевую серию. Он провел отличный матч, отлично встраивался в игру. Хорошо бил с двух ног и превзошел все мои ожидания, - сказал Симеоне.

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