Диего Симеоне: Знал, что матч получится таким сложным
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча с «Ростовом» (1:0).
- Знал, что матч получится очень сложным. В первом тайме мы много атаковали, но не могли забить. После перерыва забили, и это придало нам уверенности, появилась свобода в действиях. Очень важная победа.
- Карраско опять забивает…
- Яник продолжает фееричную голевую серию. Он провел отличный матч, отлично встраивался в игру. Хорошо бил с двух ног и превзошел все мои ожидания, - сказал Симеоне.
Лига чемпионов
3-й тур
Группа D
Матч
Голы
Карраско 61 (0:1).
Состав
Ростов: Джанаев, Навас, Кудряшов, Гранат, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Киреев, Мевля, Полоз (Думбия, 77), Азмун (Препелицэ, 75)
Атлетико: Облак, Савич, Хуанфран, Луис, Годин, Коке, Габи, Карраско (Сауль, 89), Торрес, Корреа (Гамейро, 57), Гризманн (Тьягу, 90)
Предупреждения:
Мевля, 28 - Луис, 4; Хуанфран, 71
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
19 октября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция