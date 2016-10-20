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Диего Симеоне: Знал, что матч получится таким сложным

Геннадий Никитов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча с «Ростовом» (1:0).

- Знал, что матч получится очень сложным. В первом тайме мы много атаковали, но не могли забить. После перерыва забили, и это придало нам уверенности, появилась свобода в действиях. Очень важная победа.

- Карраско опять забивает…
- Яник продолжает фееричную голевую серию. Он провел отличный матч, отлично встраивался в игру. Хорошо бил с двух ног и превзошел все мои ожидания, - сказал Симеоне.

Лига чемпионов
3-й тур
Группа D

Матч

Ростов - Атлетико - 0:1 (0:0)

Голы

Карраско 61 (0:1).

Состав

Ростов: Джанаев, Навас, Кудряшов, Гранат, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Киреев, Мевля, Полоз (Думбия, 77), Азмун (Препелицэ, 75)

Атлетико: Облак, Савич, Хуанфран, Луис, Годин, Коке, Габи, Карраско (Сауль, 89), Торрес, Корреа (Гамейро, 57), Гризманн (Тьягу, 90)

Предупреждения:

Мевля, 28 - Луис, 4; Хуанфран, 71

Судья:

Даниэле Орсато (Италия)

Место и дата

19 октября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция


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