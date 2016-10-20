Александр Андриевский: Здорово отыграли первый период в матче с «Магниткой»
Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский после победы
своей команды над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата
КХЛ похвалил подопечных за игру в первом периоде.
«Считаю, мы здорово провели первый период. Поведя со счетом 2:0, мы уже отталкивались от счета. Не скажу, что мы играли на удержание. Но все-таки где-то в подсознании у ребят это было. Два периода боролись, сражались, полностью отдавались игре. Спасибо ребятам за это. Готовимся дальше», - приводит официальный сайт «Адмирала» слова Андриевского.
Игра, прошедшая в среду во Владивостоке, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев льда, у которых отличились Владимир Ткачев, Михаил Фисенко и Оскар Бартулис.
Матч
Адмирал - Металлург Мг - 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Голы:
Ткачёв (Блум, Саболич), 2:44 (1:0 - бол.). Фисенко (Саболич), 5:06 (2:0). Бартулис (Яковлев), 34:42 (3:0).
Место и дата
19 октября 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция