Александр Андриевский: Здорово отыграли первый период в матче с «Магниткой»

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский после победы своей команды над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ похвалил подопечных за игру в первом периоде.

«Считаю, мы здорово провели первый период. Поведя со счетом 2:0, мы уже отталкивались от счета. Не скажу, что мы играли на удержание. Но все-таки где-то в подсознании у ребят это было. Два периода боролись, сражались, полностью отдавались игре. Спасибо ребятам за это. Готовимся дальше», - приводит официальный сайт «Адмирала» слова Андриевского.

Игра, прошедшая в среду во Владивостоке, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев льда, у которых отличились Владимир Ткачев, Михаил Фисенко и Оскар Бартулис.