Илья Воробьев: Проведя больше периода в меньшинстве и не забив ни одного гола, выиграть невозможно

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев после поражения своей команды от «Адмирала» в матче регулярного чемпионата КХЛ высказал мнение о судействе.

«Адмирал» с победой. Проведя больше периода в меньшинстве и не забив ни одного гола, выиграть невозможно. У меня все», - приводит официальный сайт «Адмирала» слова Андриевского.

Игра, прошедшая в среду во Владивостоке, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев льда, у которых отличились Владимир Ткачев, Михаил Фисенко и Оскар Бартулис.