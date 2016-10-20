Илья Воробьев: Проведя больше периода в меньшинстве и не забив ни одного гола, выиграть невозможно
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья
Воробьев после поражения своей команды от «Адмирала» в матче регулярного
чемпионата КХЛ высказал мнение о судействе.
«Адмирал» с победой. Проведя больше периода в
меньшинстве и не забив ни одного гола, выиграть невозможно. У меня все», -
приводит официальный сайт «Адмирала» слова Андриевского.
Игра, прошедшая в среду во Владивостоке, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев льда, у которых отличились Владимир Ткачев, Михаил Фисенко и Оскар Бартулис.
Матч
Адмирал - Металлург Мг - 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Голы:
Ткачёв (Блум, Саболич), 2:44 (1:0 - бол.). Фисенко (Саболич), 5:06 (2:0). Бартулис (Яковлев), 34:42 (3:0).
Место и дата
19 октября 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция
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