Диего Симеоне: Может, ничья была бы справедливым результатом
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча с «Ростовом» (1:0).
- «Атлетико» в отличном состоянии. Меня обрадовал наш центр поля. Мы хорошо владели инициативой и мячом. Меня радует, что видно нашу работу, которую мы проделали за четыре с половиной года.
- В конце
матча у «Ростова» появились моменты.
- Соперник отлично включился, особенно мне понравился Навас. «Ростов» мог забить, может, даже ничья была бы справедливым результатом. Но мы сделали правильные замены и выиграли, - сказал Симеоне.
Лига чемпионов
3-й тур
Группа D
Матч
Голы
Карраско 61 (0:1).
Состав
Ростов: Джанаев, Навас, Кудряшов, Гранат, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Киреев, Мевля, Полоз (Думбия, 77), Азмун (Препелицэ, 75)
Атлетико: Облак, Савич, Хуанфран, Луис, Годин, Коке, Габи, Карраско (Сауль, 89), Торрес, Корреа (Гамейро, 57), Гризманн (Тьягу, 90)
Предупреждения:
Мевля, 28 - Луис, 4; Хуанфран, 71
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
19 октября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция