Диего Симеоне: Может, ничья была бы справедливым результатом

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча с «Ростовом» (1:0).

- «Атлетико» в отличном состоянии. Меня обрадовал наш центр поля. Мы хорошо владели инициативой и мячом. Меня радует, что видно нашу работу, которую мы проделали за четыре с половиной года.

- В конце матча у «Ростова» появились моменты.

- Соперник отлично включился, особенно мне понравился Навас. «Ростов» мог забить, может, даже ничья была бы справедливым результатом. Но мы сделали правильные замены и выиграли, - сказал Симеоне.

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