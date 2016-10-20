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Владимир Юрзинов: В третьем периоде матча с «Салаватом Юлаевым» игра шла до гола

Андрей Петухов
Источник:  ХК «Салават Юлаев»Комментарии

Главный тренер китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» Владимир Юрзинов-младший высказал мнение о победном для своей команды матче против «Салавата Юлаева».

«В третьем периоде игра шла до забитого гола. Хорошо, что мы забили и удачно оборонялись до конца встречи и заработали важные для нас три очка», — приводит слова Юрзинова официальный сайт «Салавата Юлаева».

Встреча, прошедшая в среду в Шанхае, завершилась со счетом 3:2. У хозяев дублем отметился Олег Яшин, а еще одну шайбу забросил Чед Рау. Гости ответили шайбами Кирилла Капризова и Тему Хартикайнена.

Матч

Адмирал - Салават Юлаев

Место и дата

21 октября 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция

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