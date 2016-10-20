День в истории. Дмитрию Аленичеву – 44

20 октября свой 44-й день рождения отмечает бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России, экс-наставник красно-белых Дмитрий Аленичев. Дмитрий Аленичев - единственный российский футболист, ставший обладателем Кубка УЕФА (2003 год) и победителем Лиги чемпионов (2004-й), причем в обоих финалах забивавший по голу.

Аленичев начинал свою профессиональную карьеру в 1990 году в «Машиностроителе» (Псков). В 1991 году перешел в московский «Локомотив». Через три года стал игроком «Спартака» и выступал за «красно-белых» до 1998 года, пока не перешел в «Рому» (Италия). Далее в карьере игрока были такие клубы, как «Перуджа», «Порту» и снова «Спартак», в котором Аленичев заканчивал карьеру игрока.

За сборную России полузащитник провел 55 матчей и забил шесть голов. В составе «Порту» под руководством Жозе Моуриньо становился обладателем Кубка УЕФА и Лиги чемпионов. В финалах этих турниров забивал голы.

Тренерскую карьеру начал в 2010 году и работал со сборной России (до 18 лет). Затем тренировал тульский «Арсенал» (2011-2015) и московский «Спартак» (2015-2016).