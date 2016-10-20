Алексей Ярушкин: Легкой прогулкой такой матч точно не назовешь
И.о. главного тренера «Спартака» Алексей Ярушкин рассказал о победе над минским «Динамо».
- Непростое начало игры. Мы сразу наполучали удалений.
Наверное, ключевой момент, когда выстояли в меньшинстве. Плюс реализовать свои
моменты. Хочется отметить командные действия. Команды играли не на себя, играли
для команды, играли на победу.
Легкой прогулкой такой матч точно не назовешь. Счет – это не отражение игры. Мы ехали сюда за очками, нам нужны очки, чтобы исправить турнирную ситуацию. Раньше я говорил о проблеме, что у нас забивает одно звено, и нет поддержки от других. Но были моменты у всех, просто мы их не реализовали. Когда-то должно было прорвать, - цитирует Ярушкина официальный сайт минской команды.
Напомним, хоккеисты московского «Спартака» в гостях разгромили минское «Динамо» со счетом 5:1.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Динамо Мн - Спартак - 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)
Голы:
Глазачев (Гилрой, Радил), 9:55 (0:1 - бол.). Никонцев (Гилрой, Хегстрём), 28:50 (0:2). Глазачев (Гилрой), 47:12 (0:3 - бол.). Воронин (Васильев, Провольнев), 57:14 (0:4). Никонцев (Калинин, Дыбленко), 57:57 (0:5). Степанов (Устиненко, Хенкель), 59:23 (1:5).
Место и дата
19 октября 19:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция