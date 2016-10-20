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«Автодор» обыграл украинский «Химик» в матче Лиги чемпионов ФИБА

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Баскетболисты саратовского «Автодора» нанесли поражение украинскому «Химику» в матче Лиги чемпионов ФИБА.

Встреча первого тура группового этапа, прошедшая в среду в Южном, завершилась со счетом 80:77 в пользу гостей. В составе победителей самым результативным стал Томислав Зубчич, набравший 19 очков, а также сделавший 9 подборов.

Следующий матч турнира «Автодор» проведет 26 октября дома против финского клуба «Катайя».

Матч

Химик - Автодор - 77:80

Место и дата

19 октября 19:00, Олимп, Онлайн-трансляция

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