«Автодор» обыграл украинский «Химик» в матче Лиги чемпионов ФИБА

Антон Пушков: В потасовке в конце игры с «Автодором» я разнимал игроков, но меня удалили

Центровой «Зенита» Антон Пушков в интервью Spb.Sovsport.ru поделился впечатлениями от игры и рассказал о конфликте в концовке второго матча четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Автодором» (97:85).