«Автодор» обыграл украинский «Химик» в матче Лиги чемпионов ФИБА
Баскетболисты саратовского «Автодора» нанесли поражение украинскому
«Химику» в матче Лиги чемпионов ФИБА.
Встреча первого тура группового этапа, прошедшая в среду в Южном,
завершилась со счетом 80:77 в пользу гостей. В составе победителей самым
результативным стал Томислав Зубчич, набравший 19 очков, а также сделавший 9
подборов.
Следующий матч турнира «Автодор» проведет 26 октября дома против финского клуба «Катайя».
Матч
Место и дата
19 октября 19:00, Олимп, Онлайн-трансляция
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