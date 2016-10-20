Крэйг Вудкрофт: Не реализовав первое удаление, упустили шанс взять игру в свои руки
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился впечатлениями от матча против «Спартака».
- Матчи с командами нашего дивизиона важны для нас вдвойне. Мы не очень здорово провели выездную серию. Поэтому у нас было предостаточно мотивации на сегодняшний матч. Я думаю, что, не реализовав первое удаление, мы упустили шанс взять игру в свои руки. В итоге первый период уступили 0:1. Второй и третий периоды мы действовали блекло. Соперник показал хорошую игру. Поздравляю тренера «Спартака» с победой, - передает слова Вудкрофта официальный сайт минского «Динамо».
Напомним, хоккеисты московского «Спартака» в гостях разгромили минское «Динамо» со счетом 5:1.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Динамо Мн - Спартак - 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)
Голы:
Глазачев (Гилрой, Радил), 9:55 (0:1 - бол.). Никонцев (Гилрой, Хегстрём), 28:50 (0:2). Глазачев (Гилрой), 47:12 (0:3 - бол.). Воронин (Васильев, Провольнев), 57:14 (0:4). Никонцев (Калинин, Дыбленко), 57:57 (0:5). Степанов (Устиненко, Хенкель), 59:23 (1:5).
Место и дата
19 октября 19:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция