Душко Иванович: «Фуэнлабрада» удивила активным дебютом
Главный тренер «Химок» Душко Иванович высказал мнение о поражении своей
команды от испанской «Фуэнлабрады» в матче группового этапа Кубка Европы.
«Мы должны были контролировать подбор под своим щитом, а также проявить больше терпения в нападении. Соперник удивил своим активным и интенсивным стартом, большой энергией. Матч получился ровным, и в итоге нам не хватило терпения в атаке», - приводит официальный сайт «Химок» слова Ивановича.
Матч
Фуэнлабрада - Химки - 89:85
Место и дата
19 октября 21:30, Фернандо Мартин, Онлайн-трансляция
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