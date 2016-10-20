Душко Иванович: «Фуэнлабрада» удивила активным дебютом

Егор Вяльцев: «Химкам» на старте сезона не хватает Шведа Защитник подмосковных «Химок» Егор Вяльцев после победы над клубом «Летувос Ритас» сообщил, что баскетболистам его клуба на старте сезона не хватает одного из лидеров команды Алексея Шведа, который продолжает восстановление от травмы стопы.