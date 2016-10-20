Никита Курбанов: В этом сезоне Евролиги ценность побед возросла в разы

Российский форвард московского ЦСКА Никита Курбанов считает, что новый формат Евролиги (круговой турнир) позволил самом престижному клубному турниру континента избавиться от проходных матчей.

«Трудно сказать, какой из соперников является самым интересным. Каждая игра будет интересной, спасибо новому формату опять же. Все матчи будут одинаково важны. Если в прошлом сезоне какие-то поединки могли не нести никакого турнирного значения, то в сезоне нынешнем всё будет иначе – ценность побед возрастает в разы. Предполагаю, что за плей-офф развернется нешуточная битва», - приводит «Чемпионат» слова Курбанова.

В пятницу в матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА примет греческий «Панатинаикос». Их матч пройдет в Москве и начнется в 20:00 по московскому времени.

Напомним, что в стартовом туре ЦСКА на выезде обыграл турецкий «Галатасарай» со счетом 109:84.