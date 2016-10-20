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«Химки» проиграли «Фуэнлабраде» в матче Кубка Европы

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Баскетболисты подмосковных «Химок» уступили испанской команде «Фуэнлабрада» в гостевом матче Кубка Европы.

Встреча второго тура группового этапа, прошедшая в среду в Фуэнлабраде, завершилась победой хозяев паркета со счетом 89:85. 18 очков в составе проигравших набрал Сергей Моня. Если для испанского клуба эта виктория стала первой в турнире, то химчане впервые проиграли.

В следующих матчах турнира «Химки» 26 октября в гостях сыграют с немецкой «Альбой», а «Фуэнлабрада» в этот день примет соотечественников из «Бильбао».

Матч

Фуэнлабрада - Химки - 89:85

Место и дата

19 октября 21:30, Фернандо Мартин, Онлайн-трансляция

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