«Химки» проиграли «Фуэнлабраде» в матче Кубка Европы

Баскетболисты подмосковных «Химок» уступили испанской команде «Фуэнлабрада» в гостевом матче Кубка Европы.

Встреча второго тура группового этапа, прошедшая в среду в Фуэнлабраде, завершилась победой хозяев паркета со счетом 89:85. 18 очков в составе проигравших набрал Сергей Моня. Если для испанского клуба эта виктория стала первой в турнире, то химчане впервые проиграли.

В следующих матчах турнира «Химки» 26 октября в гостях сыграют с немецкой «Альбой», а «Фуэнлабрада» в этот день примет соотечественников из «Бильбао».