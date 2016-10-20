«Химки» проиграли «Фуэнлабраде» в матче Кубка Европы
Баскетболисты подмосковных «Химок» уступили испанской команде «Фуэнлабрада»
в гостевом матче Кубка Европы.
Встреча второго тура группового этапа, прошедшая в среду в Фуэнлабраде,
завершилась победой хозяев паркета со счетом 89:85. 18 очков в составе
проигравших набрал Сергей Моня. Если для испанского клуба эта виктория стала
первой в турнире, то химчане впервые проиграли.
В следующих матчах турнира «Химки» 26 октября в гостях сыграют с немецкой «Альбой», а «Фуэнлабрада» в этот день примет соотечественников из «Бильбао».
Матч
Фуэнлабрада - Химки - 89:85
Место и дата
19 октября 21:30, Фернандо Мартин, Онлайн-трансляция
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