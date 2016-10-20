Сесар Навас: «Ростов» играл хорошо, но «Атлетико» оказался сильнее
Защитник «Ростова» Сесар Навас после поражения от мадридского
«Атлетико» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов высказал о
намерении отомстить сопернику в гостевом матче через две недели.
«Считаю, мы играли хорошо. Но «Атлетико» оказался сильнее,
вот и все. Однако в Мадриде мы постараемся отомстить. Пусть это и будет очень
сложно», - приводит «Чемпионат» слова Наваса.
Матч группы D, прошедший в Ростове-на-Дону, завершился победой «Атлетико» со счетом 1:0. Гол на 62-й минуте забил Янник Феррейра-Карраско.
Матч
Голы
Карраско 61 (0:1).
Состав
Ростов: Джанаев, Навас, Кудряшов, Гранат, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Киреев, Мевля, Полоз (Думбия, 77), Азмун (Препелицэ, 75)
Атлетико: Облак, Савич, Хуанфран, Луис, Годин, Коке, Габи, Карраско (Сауль, 89), Торрес, Корреа (Гамейро, 57), Гризманн (Тьягу, 90)
Предупреждения:
Мевля, 28 - Луис, 4; Хуанфран, 71
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
19 октября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция