Сесар Навас: «Ростов» играл хорошо, но «Атлетико» оказался сильнее

Защитник «Ростова» Сесар Навас после поражения от мадридского «Атлетико» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов высказал о намерении отомстить сопернику в гостевом матче через две недели.

«Считаю, мы играли хорошо. Но «Атлетико» оказался сильнее, вот и все. Однако в Мадриде мы постараемся отомстить. Пусть это и будет очень сложно», - приводит «Чемпионат» слова Наваса.

Матч группы D, прошедший в Ростове-на-Дону, завершился победой «Атлетико» со счетом 1:0. Гол на 62-й минуте забил Янник Феррейра-Карраско.