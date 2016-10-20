Кристиан Нобоа: В Мадриде «Ростов» постарается сыграть спокойнее
Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа после поражения от
мадридского «Атлетико» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов
признал, что его команде не хватало спокойствия.
«Нам
просто не хватало спокойствия. В чемпионате России мы действует спокойно. Еще
не хватило последнего паса. Нужно понимать, против какого соперника мы играли.
Это отличная команда, финалист Лиги чемпионов. В Мадриде постараемся сыграть
спокойнее», - сказал Нобоа в эфире программы «Все на матч» телеканала «Матч ТВ».
Матч группы D, прошедший в Ростове-на-Дону, завершился победой «Атлетико» со счетом 1:0. Гол на 62-й минуте забил Янник Феррейра-Карраско.
Матч
Голы
Карраско 61 (0:1).
Состав
Ростов: Джанаев, Навас, Кудряшов, Гранат, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Киреев, Мевля, Полоз (Думбия, 77), Азмун (Препелицэ, 75)
Атлетико: Облак, Савич, Хуанфран, Луис, Годин, Коке, Габи, Карраско (Сауль, 89), Торрес, Корреа (Гамейро, 57), Гризманн (Тьягу, 90)
Предупреждения:
Мевля, 28 - Луис, 4; Хуанфран, 71
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
19 октября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция