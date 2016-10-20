Кристиан Нобоа: В Мадриде «Ростов» постарается сыграть спокойнее

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа после поражения от мадридского «Атлетико» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов признал, что его команде не хватало спокойствия.

«Нам просто не хватало спокойствия. В чемпионате России мы действует спокойно. Еще не хватило последнего паса. Нужно понимать, против какого соперника мы играли. Это отличная команда, финалист Лиги чемпионов. В Мадриде постараемся сыграть спокойнее», - сказал Нобоа в эфире программы «Все на матч» телеканала «Матч ТВ».

Матч группы D, прошедший в Ростове-на-Дону, завершился победой «Атлетико» со счетом 1:0. Гол на 62-й минуте забил Янник Феррейра-Карраско.