Хуанфран: Особо отмечу Джанаева, он сыграл здорово

Защитник «Атлетико» Хуанфран после победы над «Ростовом» в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов отметил вратаря соперника Сослана Джанаева.

«Ростов» - отличная команда! Нам пришлось непросто. Особо отмечу Джанаева, он сыграл здорово. Это был очень сложный выезд. Тем ценнее, что мы победили», - приводит «Чемпионат» слова Хуанфрана.

Матч группы D, прошедший в Ростове-на-Дону, завершился победой «Атлетико» со счетом 1:0. Гол на 62-й минуте забил Янник Феррейра-Карраско.