Янник Феррейра-Карраско: По ногам мне били постоянно, но так и должно быть в Лиге чемпионов

Полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско после победы над «Ростовом» в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов отметил силу соперника.

«С «Ростовом» было не проще, чем во многих матчах Примеры. По ногам мне били постоянно… Но так и должно быть в матчах Лиги чемпионов. «Ростов» отчаянно защищался. К счастью, я смог забить, но это было сложно», - приводит «Чемпионат» слова Хуанфрана.

Матч группы D, прошедший в Ростове-на-Дону, завершился победой «Атлетико» со счетом 1:0. Гол на 62-й минуте забил Янник Феррейра-Карраско.