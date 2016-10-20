Янник Феррейра-Карраско: По ногам мне били постоянно, но так и должно быть в Лиге чемпионов
Полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско после победы
над «Ростовом» в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов
отметил силу соперника.
«С «Ростовом» было не проще, чем во многих матчах Примеры. По
ногам мне били постоянно… Но так и должно быть в матчах Лиги чемпионов. «Ростов»
отчаянно защищался. К счастью, я смог забить, но это было сложно», - приводит
«Чемпионат» слова Хуанфрана.
Матч группы D, прошедший в Ростове-на-Дону, завершился победой «Атлетико» со счетом 1:0. Гол на 62-й минуте забил Янник Феррейра-Карраско.
Матч
Голы
Карраско 61 (0:1).
Состав
Ростов: Джанаев, Навас, Кудряшов, Гранат, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Киреев, Мевля, Полоз (Думбия, 77), Азмун (Препелицэ, 75)
Атлетико: Облак, Савич, Хуанфран, Луис, Годин, Коке, Габи, Карраско (Сауль, 89), Торрес, Корреа (Гамейро, 57), Гризманн (Тьягу, 90)
Предупреждения:
Мевля, 28 - Луис, 4; Хуанфран, 71
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
19 октября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция