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«Детройт» одержал волевую победу над «Рейнджерс»

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Детройту».

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на льду «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе хозяев счет открыл Мика Зибанеджад, а у гостей по шайбе забросили Томас Ванек и Дрю Миллер.

Российский защитник «Детройта» Алексей Марченко провел на льду 15 минут, нанес один бросок, совершил один силовой приема, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «минус один».

«Детройт» одержал свою вторую победу в регулярном чемпионате и догнал «Рейнджерс» по числу набранных очков – по четыре.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Рейнджерс» 23 октября в 02:00 (мск) в гостях сыграет с «Вашингтоном», а «Детройт» 22 октября в 02:30 (мск) примет «Нэшвилл».

Матч

Рейнджерс - Детройт - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы:

Зибанежад (Макдона, Крейдер), 1:09 (1:0). Ванек (Нильсен, Грин), 26:15 (1:1 - бол.). Миллер (Гленденинг), 40:59 (1:2).

Место и дата

20 октября 03:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция

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