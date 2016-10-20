«Детройт» одержал волевую победу над «Рейнджерс»
Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» в домашнем матче регулярного
чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Детройту».
Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на льду «Мэдисон Сквер
Гарден», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе хозяев счет
открыл Мика Зибанеджад, а у гостей по шайбе забросили Томас Ванек и Дрю Миллер.
Российский защитник «Детройта» Алексей Марченко провел на
льду 15 минут, нанес один бросок, совершил один силовой приема, схлопотал две
минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «минус один».
«Детройт» одержал свою вторую победу в регулярном чемпионате
и догнал «Рейнджерс» по числу набранных очков – по четыре.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Рейнджерс» 23 октября в 02:00 (мск) в гостях сыграет с «Вашингтоном», а «Детройт» 22 октября в 02:30 (мск) примет «Нэшвилл».
Матч
Рейнджерс - Детройт - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Голы:
Зибанежад (Макдона, Крейдер), 1:09 (1:0). Ванек (Нильсен, Грин), 26:15 (1:1 - бол.). Миллер (Гленденинг), 40:59 (1:2).
Место и дата
20 октября 03:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция