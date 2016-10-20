«Детройт» одержал волевую победу над «Рейнджерс»

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Детройту».

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на льду «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе хозяев счет открыл Мика Зибанеджад, а у гостей по шайбе забросили Томас Ванек и Дрю Миллер.

Российский защитник «Детройта» Алексей Марченко провел на льду 15 минут, нанес один бросок, совершил один силовой приема, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «минус один».

«Детройт» одержал свою вторую победу в регулярном чемпионате и догнал «Рейнджерс» по числу набранных очков – по четыре.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Рейнджерс» 23 октября в 02:00 (мск) в гостях сыграет с «Вашингтоном», а «Детройт» 22 октября в 02:30 (мск) примет «Нэшвилл».