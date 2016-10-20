«Виннипег» обыграл «Торонто», уступая по ходу матча 4 шайбы

Хоккеисты «Виннипега» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Торонто».

Встреча, прошедшая в Виннипеге на льду «Эм-Ти-Эс-центра», завершилась в овертайме со счетом 5:4. Причем к середине второго периода гости вели в счете 4:0, но позволили хозяевам перевести матч с овертайм. У «Торонто» по шайбе забросили Коннор Кэррик и Вильям Нюландер, а Назем Кадри оформил дубль. У хозяев отличились Тайлер Майерс и Шайфли, а Патрик Лайне оформил хет-трик.

Российский нападающий хозяев Александр Бурмистров провел на льду более 13 минут, отметился двумя силовыми приемами, окончив матч с нулевым показателем полезности. Российский защитник гостей Никита Зайцев отыграл 24 минуты, отдал голевой пас, дважды заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «минус один».

Таким образом, «Виннипег» набрал четыре очка. У «Торонто» стало также четыре очка.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Виннипег» 23 октября в 22:00 (мск) примет «Эдмонтон», а «Торонто» 21 октября в 03:00 (мск) на выезде сразится с «Миннесотой».