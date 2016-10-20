«Виннипег» обыграл «Торонто», уступая по ходу матча 4 шайбы
Хоккеисты «Виннипега» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги переиграли «Торонто».
Встреча, прошедшая в Виннипеге на льду «Эм-Ти-Эс-центра»,
завершилась в овертайме со счетом 5:4. Причем к середине второго периода гости
вели в счете 4:0, но позволили хозяевам перевести матч с овертайм. У «Торонто»
по шайбе забросили Коннор Кэррик и Вильям Нюландер, а Назем Кадри оформил дубль.
У хозяев отличились Тайлер Майерс и Шайфли, а Патрик Лайне оформил хет-трик.
Российский нападающий хозяев Александр Бурмистров провел на
льду более 13 минут, отметился двумя силовыми приемами, окончив матч с нулевым
показателем полезности. Российский защитник гостей Никита Зайцев отыграл 24
минуты, отдал голевой пас, дважды заблокировал бросок соперника, окончив матч с
показателем полезности «минус один».
Таким образом, «Виннипег» набрал четыре очка. У «Торонто»
стало также четыре очка.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Виннипег» 23 октября в 22:00 (мск) примет «Эдмонтон», а «Торонто» 21 октября в 03:00 (мск) на выезде сразится с «Миннесотой».
Матч
Виннипег - Торонто - 5:4 О.Т. (0:2, 1:2, 3:0, 1:0)
Голы:
Кэррик (ван Римсдайк, Марнер), 6:46 (0:1). Кадри (Райлли), 16:12 (0:2). Нюландер (Зайцев, Мэттьюз), 26:47 (0:3 - бол.). Кадри (Комаров, Нюландер), 26:55 (0:4 - бол.). Майерс (Маттиас, Шейфли), 33:04 (1:4). Лайне (Бафлин, Шейфли), 41:00 (2:4). Шейфли (Стэффорд, Моррисси), 46:05 (3:4). Лайне (Элерс), 59:05 (4:4 - бол.). Лайне (Бафлин), 62:40 (5:4).
Место и дата
20 октября 03:00, МТС Центр, Онлайн-трансляция