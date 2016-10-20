Александр Бубнов: «Ростов» выглядел достойно в матче с «Атлетико»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча группового раунда Лиги чемпионов «Ростов» - «Атлетико» (0:1).

- Нужно отметить, что мадридский «Атлетико» явно очень серьезно подошел к игре в Ростове-на-Дону. В испанском клубе не обратили никакого внимания на то, что российская команда до этого крупно проиграла «Баварии» и при этом является в Лиге чемпионов «темной лошадкой». Серьезный подход мадридцев к игре был заметен уже в самом начале встречи - с первых же минут гости играли в очень высоком темпе. «Атлетико» создавал моменты, но, хоть он и не сумел сразу их реализовать, все равно было очевидно, что класс испанской команды объективно намного выше, чем у соперника. В итоге гости контролировали ход игры на протяжении почти всех 90 минут и в итоге повели в счете.

При этом нельзя не обратить внимание и на то, как надежно «Атлетико» обороняется. Об этом их качестве уже давно хорошо известно. Испанцы не закрываются, а агрессивно играют по всему полю, много прессингуют. И все это в матче с «Ростовом» гости делали даже на холоде. Очевидно, к непростым и довольно непривычным для них условиям футболисты «Атлетико» тоже сумели быстро адаптироваться.

Что же касается «Ростова», то команда может занести себе эту игру в актив, даже несмотря на поражение. Хозяева выглядели вполне достойно. У ростовчан тоже было несколько опасных моментов, особенно в концовке встречи, когда команда очень старалась сравнять счет. Но на игре «Ростова» сказалось и отсутствие Тимофея Калачева. С ним игра «Ростова» была бы острее - все-таки Игорю Кирееву пока еще не хватает опыта, - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что «Ростов» на своем поле уступил мадридскому «Атлетико» (0:1). После этого матча команда из Мадрида c девятью очками возглавила группу D, а «Ростов» расположился на четвертом месте, имея одно очко.

В следующем туре группового этапа европейского турнира команда Ивана Данильянца отправится в Мадрид, где 1 ноября вновь встретится с «Атлетико».