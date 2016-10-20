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Александр Кержаков: Жду момента, когда буду нужен «Зениту»

Елена Корсунская
Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков верит, что скоро снова станет игроком основного состава питерского клуба.

- Я играю столько, сколько мне позволяет тренер.  Я тренируюсь, жду своего момента. В последних играх тренер отдает предпочтение другим футболистам. Главное, что есть результат. Я не могу сказать, что расстраиваюсь от того, что не играю, ведь команда выигрывает. Я переживаю за «Зенит», за результат. У нас на этом строится коллектив - каждый должен радоваться результатам вне зависимости от того, играет он или нет.

Я стараюсь своим поведением в тренировочном процессе показывать, что возраст не имеет никакого значения, чтобы молодые ребята, приходящие в команду, брали с меня пример. Я жду шанса здесь. У меня были возможности играть, но я ими в самом начале не воспользовался. Теперь нужно ждать нового шанса. Повторюсь: я полностью доверяю главному тренеру «Зенита», тому, как он видит игру, разделяю его точку зрения относительно того, кто в том или ином матче должен играть. Не воспринимаю сложившуюся ситуацию как игнорирование меня. Луческу выпускает тех, кого видит в составе на данный момент. Жду момента, когда я буду нужен,  -цитирует Кержакова «Спорт день за днем».

Напомним, что в текущем сезоне Кержаков сыграл за «Зенит» в чемпионате России пять матчей и забил один мяч. После десяти туров питерский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ, в активе команды 22 очка.  

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