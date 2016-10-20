Андрей Кириленко: Колобков - достойная кандидатура на пост министра спорта

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал назначение Павла Колобкова на должность министра спорта РФ.

- С большим удовольствием поздравляю Павла Колобкова, ставшего министром спорта. Это очень достойная кандидатура, ведь Колобков долго и успешно работает в ведомстве, а последние шесть лет занимал пост заместителя министра. Мне кажется, что впереди у него успешный новый этап карьеры. Колобков заслужил нынешнее назначение своим отношением к делу после завершения успешной спортивной карьеры, - цитирует Кириленко ТАСС.

Напомним, вчера на должность министра спорта был назначен олимпийский чемпион по фехтованию, многократный чемпион мира Павел Колобков. Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением председателя правительства Дмитрия Медведева освободить Мутко от занимаемой должности министра спорта. Одновременно объявлено о назначении Мутко вице-премьером Правительства России. В этом качестве он будет курировать государственную политику в области спорта, туризма и молодежной политики и сможет уделять больше внимания работе в Оргкомитете чемпионата мира по футболу-2018.