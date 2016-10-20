Константин Генич: Хорошо, что «Ростов» проиграл всего 0:1

Футбольный комментатор Константин Генич поделился впечатлениями от матча группового раунда Лиги чемпионов «Ростов» - «Атлетико» (0:1).

- Конечно, встречались команды абсолютно разного уровня и класса. Это было понятно до матча, но сама встреча еще раз все это подтвердила. «Атлетико» намного быстрее, резче и солиднее. «Ростов», безусловно, пытался искать шансы в контригре, но из моментов можно вспомнить разве что, как Азмун не отдал передачу на Ерохина в первом тайме, а также удар Кристиана Нобоа. Больше-то ничего и не было. Поэтому еще хорошо, что «Ростов» проиграл всего 0:1.

Для «Ростова» такие матчи – очень хорошая школа. Все-таки «Атлетико» – это одна из четырех лучших команд Европы прямо сейчас. Уверен, что сегодняшняя игра дала огромную пищу для размышления Курбану Бердыеву и его помощникам. Они ее обязательно разберут. Очевидно, ростовчанам не хватало Калачева. Но я не думаю, что, будь на поле Тимофей, игра получилась бы иной. «Ростов» можно просто поблагодарить за то, что команда билась, старалась, не отходила от своих принципов и не развалилась по ходу матча.

Что касается «Атлетико», то команда Симеоне сегодня наглядно продемонстрировала, как нужно быстро и структурно играть в футбол, управлять ритмом матча и владеть мячом. По сути, это можно считать за мастер-класс, - цитирует Генича официальный сайт «Матч ТВ».

Напомним, что «Ростов» на своем поле уступил мадридскому «Атлетико» (0:1). После этого матча команда из Мадрида c девятью очками возглавила группу D, а «Ростов» расположился на четвертом месте, имея одно очко.

В следующем туре группового этапа европейского турнира команда Ивана Данильянца отправится в Мадрид, где 1 ноября вновь встретится с «Атлетико».