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Константин Генич: Хорошо, что «Ростов» проиграл всего 0:1

Елена Корсунская
Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич поделился впечатлениями от матча группового раунда Лиги чемпионов «Ростов» - «Атлетико» (0:1). 

- Конечно, встречались команды абсолютно разного уровня и класса. Это было понятно до матча, но сама встреча еще раз все это подтвердила. «Атлетико» намного быстрее, резче и солиднее. «Ростов», безусловно, пытался искать шансы в контригре, но из моментов можно вспомнить разве что, как Азмун не отдал передачу на Ерохина в первом тайме, а также удар Кристиана Нобоа. Больше-то ничего и не было. Поэтому еще хорошо, что «Ростов» проиграл всего 0:1. 

Для «Ростова» такие матчи – очень хорошая школа. Все-таки «Атлетико» – это одна из четырех лучших команд Европы прямо сейчас. Уверен, что сегодняшняя игра дала огромную пищу для размышления Курбану Бердыеву и его помощникам. Они ее обязательно разберут. Очевидно, ростовчанам не хватало Калачева. Но я не думаю, что, будь на поле Тимофей, игра получилась бы иной. «Ростов» можно просто поблагодарить за то, что команда билась, старалась, не отходила от своих принципов и не развалилась по ходу матча.

Что касается «Атлетико», то команда Симеоне сегодня наглядно продемонстрировала, как нужно быстро и структурно играть в футбол, управлять ритмом матча и владеть мячом. По сути, это можно считать за мастер-класс, - цитирует Генича официальный сайт «Матч ТВ».

Напомним, что «Ростов» на своем поле уступил мадридскому «Атлетико» (0:1). После этого матча команда из Мадрида c девятью очками возглавила группу D, а «Ростов» расположился на четвертом месте, имея одно очко.

В следующем туре группового этапа европейского турнира команда Ивана Данильянца отправится в Мадрид, где 1 ноября вновь встретится с «Атлетико».  

Матч

Ростов - Атлетико - 0:1 (0:0)

Голы

Карраско 61 (0:1).

Состав

Ростов: Джанаев, Навас, Кудряшов, Гранат, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Киреев, Мевля, Полоз (Думбия, 77), Азмун (Препелицэ, 75)

Атлетико: Облак, Савич, Хуанфран, Луис, Годин, Коке, Габи, Карраско (Сауль, 89), Торрес, Корреа (Гамейро, 57), Гризманн (Тьягу, 90)

Предупреждения:

Мевля, 28 - Луис, 4; Хуанфран, 71

Судья:

Даниэле Орсато (Италия)

Место и дата

19 октября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция

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