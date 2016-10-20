4 очка Мозгова не помогли «Лейкерс» обыграть «Голден Стэйт»

Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграли «Голден Стэйт» в предсезонном матче НБА.

Матч завершился со счетом 123:112 (33:20, 19:23, 35:34, 36:35) в пользу «Голден Стэйт».

Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов провел на площадке 14 минут и 40 секунд, набрав четыре очка, сделав одну передачу, два подбора и два блокшота. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, набравший 32 очка.

Напомним, что новый сезон НБА стартует в ночь на 26 октября.

Предсезонные матчи

НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 112:123 (20:33, 23:19, 34:35, 35:36)

