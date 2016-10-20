Роман Широков: В матче с «Атлетико» «Ростов» не ударил в грязь лицом

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков рассказал, почему у «Ростова» не было шансов с «Атлетико» в матче группового раунда Лиги чемпионов.

- К сожалению, «Атлетико» даже намека на контригру не дал. Очень хорошо прессинговали, у «Ростова» плохо получался выход из обороны в атаку. Соответственно — тратили много сил. В атаку практически не играли, хотя в середине первого тайма был достаточно неплохой момент. Гол «Атлетико» назревал, но «Ростов» грамотно оборонялся, дал создать мало моментов с игры. Но все равно «Атлетико» — классная команда, додавила.

На данный момент нашему клубу действительно тяжеловато. Хоть играли дома при отличной поддержке болельщиков, но «Атлетико» практически ничего не дал сделать. Ни контригры завязать, ни моментов создать. «Ростов» пробежал чуть больше, чем «Атлетико». По физике не уступали, ноги ни у кого не сводило. Хорошо смотрелись до финального свистка.

«Ростов» не ударил в грязь лицом. Играли в фирменный футбол, четко выстроенный от обороны. Не доставало только контригры, - цитирует Широкова официальный сайт «Матч ТВ».

Напомним, что «Ростов» на своем поле уступил мадридскому «Атлетико» (0:1). После этого матча команда из Мадрида c девятью очками возглавила группу D, а «Ростов» расположился на четвертом месте, имея одно очко.

В следующем туре группового этапа европейского турнира команда Ивана Данильянца отправится в Мадрид, где 1 ноября вновь встретится с «Атлетико».