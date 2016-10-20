Маурисио: «Дандолк» – команда-загадка, такой же для всех была сборная Ирландии на Евро

Полузащитник «Зенита» Маурисио поделился ожиданиями в преддверии матча группового раунда Лиги Европы с «Дандолком».

- «Дандолк» – действующий чемпион страны и в этом году тоже борется за титул. Но сейчас – тур в Лиге Европы и это совсем другое дело. Уверен, в обеих играх с «Зенитом» ирландцы захотят показать себя. Даже несмотря на то, что в конце сезона, возможно, немного подустали. Однако желание победить у них наверняка огромное.

«Дандолк» – отчасти команда-загадка. Такой же для всех была сборная Ирландии на недавнем Евро. Но, так же как и национальная команда, «Дандолк» станет бегать и драться на поле все 90 минут. Уверен, будет хороший футбол, - цитирует Маурисио «Спорт-Экспресс».

Напомним, что матч состоится сегодня в 22:05 в Ирландии. После двух туров «Зенит» занимает первое место в группе D с шестью очками, «Дандолк» идет вторым.