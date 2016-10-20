Михаил Грушевский: Смеющиеся над антирекордом Акинфеева даже не подумают, что в матче с «Монако» он был лучшим

Известный артист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал очередной антирекорд вратаря Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов.

Голкипер армейцев пропустил в сорока матчах подряд в Лиге чемпионов. Напомним, что 18 октября ЦСКА сыграл вничью с «Монако» (1:1) в рамках группового раунда Лиги чемпионов.

- Если бы мы пропустили в концовке первого тайма, когда соперники не выпускали нас из своей штрафной, то было бы не так обидно, как гол на 87-й минуте. Этот мяч - пища для интернет-троллей... Сколько же сейчас польется на Игоря, это уже тенденция какая-то, неизбежно. Будут потирать руки и ждать продолжения этой серии, но эти люди все равно будут говорить о цифре 40, а не о том, что в этой встрече Акинфеев был очевидно лучшим футболистом, неоднократно выручившим свою команду. Это был фантастический матч в исполнении Игоря за солидный промежуток времени.

С другой стороны, «Монако» на свой гол наиграл. Мы можем вспоминать упущенные моменты армейцами, но у гостей их было не меньше, поэтому ничья - объективный результат матча. Тем не менее, очень обидно, этого не скрыть. Ощущение, что подошел фокусник и что-то увел у тебя из под носа, ты понимаешь, что нужно поаплодировать, но это очень обидно, - цитирует Грушевского Rusfootball.info.

Напомним, что после трех туров ЦСКА занимает последнее место в группе Е, имея в своем активе два очка. В следующем туре армейцы дома сыграют с «Байером», матч состоится 22 ноября.