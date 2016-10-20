Михаил Грушевский: Смеющиеся над антирекордом Акинфеева даже не подумают, что в матче с «Монако» он был лучшим
Известный артист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал очередной антирекорд вратаря Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов.
Голкипер армейцев пропустил в сорока матчах подряд в Лиге чемпионов. Напомним, что 18 октября ЦСКА сыграл вничью с «Монако» (1:1) в рамках группового раунда Лиги чемпионов.
- Если бы мы пропустили в концовке первого тайма, когда соперники не выпускали нас из своей штрафной, то было бы не так обидно, как гол на 87-й минуте. Этот мяч - пища для интернет-троллей... Сколько же сейчас польется на Игоря, это уже тенденция какая-то, неизбежно. Будут потирать руки и ждать продолжения этой серии, но эти люди все равно будут говорить о цифре 40, а не о том, что в этой встрече Акинфеев был очевидно лучшим футболистом, неоднократно выручившим свою команду. Это был фантастический матч в исполнении Игоря за солидный промежуток времени.
С другой стороны, «Монако» на свой гол наиграл. Мы можем вспоминать упущенные моменты армейцами, но у гостей их было не меньше, поэтому ничья - объективный результат матча. Тем не менее, очень обидно, этого не скрыть. Ощущение, что подошел фокусник и что-то увел у тебя из под носа, ты понимаешь, что нужно поаплодировать, но это очень обидно, - цитирует Грушевского Rusfootball.info.
Напомним, что после трех туров ЦСКА занимает последнее место в группе Е, имея в своем активе два очка. В следующем туре армейцы дома сыграют с «Байером», матч состоится 22 ноября.
Матч
Голы
Траоре 33 (1:0). Силва 87 (1:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Фернандес, Тошич (Гордюшенко, 74), Натхо, Головин, Вернблум, Ионов (Миланов, 46), Траоре (Страндберг, 84)
Монако: Субашич, Глик, Сидибе, Раджи (Менди, 69), Эмерсон, Фабиньо, Бакайоко (Мбаппе, 83), Моутинью (Каррильо, 41), Силва, Лемар, Жермен
Предупреждения:
Натхо, 73 - Бакайоко, 37; Сидибе, 90
Судья:
Мартин Стрембергссон (Швеция)
Место и дата
18 октября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция