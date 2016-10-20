Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Хоккей  Металлург Нк- : -СКА
Футбол  Краснодар- : -Шальке 04
Баскетбол  Бамберг- : -УНИКС
Хоккей  Сибирь- : -ЦСКА
Футбол  Шахтер- : -Гент
Футбол  Дандолк- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Михаил Грушевский: Смеющиеся над антирекордом Акинфеева даже не подумают, что в матче с «Монако» он был лучшим

Елена Корсунская
Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Известный артист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал очередной антирекорд вратаря Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов. 

Голкипер армейцев пропустил в сорока матчах подряд в Лиге чемпионов. Напомним, что 18 октября ЦСКА сыграл вничью с «Монако» (1:1) в рамках группового раунда Лиги чемпионов. 

- Если бы мы пропустили в концовке первого тайма, когда соперники не выпускали нас из своей штрафной, то было бы не так обидно, как гол на 87-й минуте. Этот мяч - пища для интернет-троллей... Сколько же сейчас польется на Игоря, это уже тенденция какая-то, неизбежно. Будут потирать руки и ждать продолжения этой серии, но эти люди все равно будут говорить о цифре 40, а не о том, что в этой встрече Акинфеев был очевидно лучшим футболистом, неоднократно выручившим свою команду. Это был фантастический матч в исполнении Игоря за солидный промежуток времени.

С другой стороны, «Монако» на свой гол наиграл. Мы можем вспоминать упущенные моменты армейцами, но у гостей их было не меньше, поэтому ничья - объективный результат матча. Тем не менее, очень обидно, этого не скрыть. Ощущение, что подошел фокусник и что-то увел у тебя из под носа, ты понимаешь, что нужно поаплодировать, но это очень обидно, - цитирует Грушевского Rusfootball.info.

Напомним, что после трех туров ЦСКА занимает последнее место в группе Е, имея в своем активе два очка. В следующем туре армейцы дома сыграют с «Байером», матч состоится 22 ноября. 

Матч

ЦСКА - Монако - 1:1 (1:0)

Голы

Траоре 33 (1:0). Силва 87 (1:1).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Игнашевич, Фернандес, Тошич (Гордюшенко, 74), Натхо, Головин, Вернблум, Ионов (Миланов, 46), Траоре (Страндберг, 84)

Монако: Субашич, Глик, Сидибе, Раджи (Менди, 69), Эмерсон, Фабиньо, Бакайоко (Мбаппе, 83), Моутинью (Каррильо, 41), Силва, Лемар, Жермен

Предупреждения:

Натхо, 73 - Бакайоко, 37; Сидибе, 90

Судья:

Мартин Стрембергссон (Швеция)

Место и дата

18 октября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Арсен Венгер: Озил почувствовал вкус к голамГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лудогорецом» (6:0) на стадионе «Эмирейтс» высказался о высокой результативности полузащитника Месута Озила и всей команды.Клаудио Браво: Мне не повезло, что из-за моего удаления игра измениласьГолкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:4) на «Камп Ноу» заявил, что его удаление повлияло на ход игры.Тошич продлит контракт с ЦСКАПолузащитник ЦСКА Зоран Тошич продлит контракт с армейцами, сообщил агент игрока Бобан Шимич.Роман Широков: В матче с «Атлетико» «Ростов» не ударил в грязь лицомЭкс-полузащитник сборной России Роман Широков рассказал, почему у «Ростова» не было шансов с «Атлетико» в матче группового раунда Лиги чемпионов.Константин Генич: Хорошо, что «Ростов» проиграл всего 0:1Футбольный комментатор Константин Генич поделился впечатлениями от матча группового раунда Лиги чемпионов «Ростов» - «Атлетико» (0:1).Александр Бубнов: «Ростов» выглядел достойно в матче с «Атлетико»Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча группового раунда Лиги чемпионов «Ростов» - «Атлетико» (0:1).Янник Феррейра-Карраско: По ногам мне били постоянно, но так и должно быть в Лиге чемпионовПолузащитник «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско после победы над «Ростовом» в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов отметил силу соперника.Хуанфран: Особо отмечу Джанаева, он сыграл здоровоЗащитник «Атлетико» Хуанфран после победы над «Ростовом» в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов отметил вратаря соперника Сослана Джанаева.Кристиан Нобоа: В Мадриде «Ростов» постарается сыграть спокойнееПолузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа после поражения от мадридского «Атлетико» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов признал, что его команде не хватало спокойствия.«Могла быть и ничья». Что говорили тренеры после матча «Ростов» - «Атлетико»«Могла быть и ничья». Что говорили тренеры после матча «Ростов» - «Атлетико»Пресс-конференция по итогам встречи в Ростове-на-Дону.Сесар Навас: «Ростов» играл хорошо, но «Атлетико» оказался сильнееЗащитник «Ростова» Сесар Навас после поражения от мадридского «Атлетико» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов высказал о намерении отомстить сопернику в гостевом матче через две недели.Хосеп Гвардиола: Поражение от «Барселоны»? Настоящий кошмар я пережил в МюнхенеХосеп Гвардиола: Поражение от «Барселоны»? Настоящий кошмар я пережил в МюнхенеГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после поражения своей команды от «Барселоны» ответил на вопросы журналистов.Диего Симеоне: Может, ничья была бы справедливым результатомГлавный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча с «Ростовом» (1:0).Диего Симеоне: Знал, что матч получится таким сложнымГлавный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча с «Ростовом» (1:0).Иван Данильянц: «Ростов» заслужил одобрение болельщиковГлавный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча против «Атлетико» (1:0).Александр Мостовой: «Ростов» в матче с «Атлетико» все делал правильно, но жаль, что проигралБывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказал мнение о поражении «Ростова» в матче группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (0:1).Ростов проиграл дома впервые со 2 мая 2015 годаПоражение в третьем туре Лиги чемпионов стало для «Ростова» первым на домашнем поле со 2 мая 2015 года, когда команда уступила «Тереку» в чемпионате России.За плинтусом. Как «Ростов» уступил «Атлетико» в Лиге чемпионовЗа плинтусом. Как «Ростов» уступил «Атлетико» в Лиге чемпионовВ среду мадридский «Атлетико» полностью переиграл «Ростов», заслугой которого, однако, стала приличная для такой игры разница в счете.Хет-трик Месси помог «Барселоне» разгромить «Манчестер Сити»В среду в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» разгромила английский «Манчестер Сити». Матч прошел на поле стадиона «Камп Ноу» и завершился со счетом 4:0.ПСЖ крупно переиграл «Базель» на «Парк-де-Пренс»В среду в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ разгромил «Базель». Матч прошел на поле стадиона «Парк-де-Пренс» и завершился со счетом 3:0.

ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Монако
Монакокалендарьстатистика
Михаил Грушевский
Михаил Грушевскийвсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение