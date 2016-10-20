Гол Нехайчика в ворота «Томи» - лучший в 10-м туре РФПЛ, мяч Глушакова - второй
Посетители «Советского спорта» выбрали лучший гол 10-го тура чемпионата России по футболу.
Больше всего голосов собрал третий гол Павла Нехайчика («Оренбург») в ворота «Томи». За этот забитый мяч проголосовали 618 человек (20,5%). Второе место занял гол Дениса Глушакова («Спартак») в ворота «Ростова» - 584 (19,3%). Тройку лучших голов замкнул второй гол Нехайчика в ворота «Томи» - 410 (13,6%).
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