Гол Нехайчика в ворота «Томи» - лучший в 10-м туре РФПЛ, мяч Глушакова - второй

Олег Кузьмин: Тяжело было принять то, что я пропускаю Евро, но потом старался не думать об этом

Защитник «Рубина» Олег Кузьмин продолжает восстанавливаться после травмы, из-за которой он был вынужден пропустить чемпионат Европы во Франции.