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Дарья Касаткина: Тренер меня похвалил после матча

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Прошлогодняя полуфиналистка «Кубка Кремля» Дарья Касаткина прокомментировала свою победу над Екатериной Макаровой во втором круге московского турнира.

- Мы с Катей отлично знаем друг друга. Много тренировались вместе во время матчей сборной в Кубке Федерации, на Олимпийских играх. Но когда выходишь на корт в официальной встрече личного турнира, даже против соотечественницы, она становится обычной соперницей. И твоя главная, единственная задача - ее обыграть, - отметила Касаткина. - Конечно, чувствуешь некоторое дополнительное волнение, ведь нечасто приходится бороться с другой россиянкой, да еще на домашнем турнире. Но оно не имеет особого значения. Я не придумывала особый план на игру против Макаровой. Просто старалась действовать агрессивно, чаще атаковать, меньше ошибаться... Все, как обычно. Судя по тому, что тренер меня похвалил, получилось неплохо. Теперь важно так же удачно провести свой следующий матч.

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