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Вице-президент «Трактора» Гомоляко покинул свой пост

Елена Корсунская
Источник:  ХК «Трактор»Комментарии

Вице-президент «Трактора» по хоккейной деятельности Сергей Гомоляко покинул свой пост.

«Хоккейный клуб «Трактор» и вице-президент клуба по хоккейной деятельности Сергей Гомоляко расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон. Мы благодарим Сергея Юрьевича за совместную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере», - сообщается в заявлении клуба. 

Гомоляко был назначен первым вице-президентом клуба в 2014 году. В нынешнем сезоне КХЛ «Трактор» провел 21 матч и занимает 12-е место в Восточной конференции. Вчера «Трактор» потерпел 6-е поражение в семи последних матчах КХЛ, уступив в гостях хабаровскому «Амуру» - 2:4.  

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