Тошич продлит контракт с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич продлит контракт с армейцами, сообщил агент игрока Бобан Шимич.

- Мы ведем переговоры о продлении контракта с ЦСКА. Тошич совершенно точно останется в клубе и никуда не перейдет, - сказал ТАСС агент игрока.

Полузащитник сборной Сербии Зоран Тошич перешел в ЦСКА в 2010 году. В чемпионате России футболист сыграл 166 матчей, забив в них 36 мячей. В текущем сезоне игрок провел восемь матчей, сделав в них две голевые передачи.