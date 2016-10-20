Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Хоккей  Металлург Нк- : -СКА
Футбол  Краснодар- : -Шальке 04
Баскетбол  Бамберг- : -УНИКС
Хоккей  Сибирь- : -ЦСКА
Футбол  Шахтер- : -Гент
Футбол  Дандолк- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дарья Касаткина: В паре сыграла очень плохо

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Дарья Касаткина прокомментировала свою победу в парном разряде вместе с Дарьей Гавриловой во втором круге «Кубка Кремля».

- С одной стороны, по счету кажется, что мы легко обыграли соперниц, - отметила Касаткина на пресс-конференции. - С другой - на самом деле, я сыграла очень плохо. Гораздо хуже, чем в первом раунде против Весниной и Макаровой. То, что нам удалось добиться упеха со счетом 6:2, 6:2 - заслуга моей напарницы. Даже не знаю, как в итоге это получилось. Но в следующем матче мне определенно надо действовать гораздо лучше.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дарья Касаткина: Тренер меня похвалил после матчаПрошлогодняя полуфиналистка «Кубка Кремля» Дарья Касаткина прокомментировала свою победу над Екатериной Макаровой во втором круге московского турнира.Елена Веснина: Зачем менять правила в теннисе? В футболе же их не меняют!Елена Веснина: Зачем менять правила в теннисе? В футболе же их не меняют!Олимпийская чемпионка Елена Веснина - о неудаче на домашнем турнире, планах на будущее и своем отношении к возможным переменах.Бублик и новый Сафин. Чем запомнился третий день московского турнира?Бублик и новый Сафин. Чем запомнился третий день московского турнира?Победа Кузнецовых, успешный дебют Александра Бублика и обидное поражение Карена Хачанова. Чем запомнился третий день московского турнира?Касаткина обыграла Макарову и вышла в четвертьфинал Кубка КремляРоссийская теннисистка Дарья Касаткина обыграла соотечественницу Екатерину Макарову и вышла в четвертьфинал Кубка КремляАлександр Бублик: Теперь смогу выступить на Australian OpenРоссиянин Александр Бублик, одержавший первую в карьере победу на турнире ATP, прокомментировал свой успех в матче первого круга Кубка Кремля с соотечественником Константином Кравчуком (1:6, 6:3, 6:3).Светлана Кузнецова: Очень не хотела играть вечеромДействующая чемпионка Кубка Кремля Светлана Кузнецова рассказала, как проходит акклиматизацию после возвращения в Москву из турне по азиатским турнирам.Светлана Кузнецова: Больше боролась с собой, чем с соперницейСветлана Кузнецова прокомментировала свою победу над француженкой Ализе Корне во втором круге Кубка Кремля (6:4, 7:5).«Кубок Кремля». Мужчины. Бублик победил Кравчука, Кузнецов – Пеллья и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей 1/16 финала и 1/8 финала «Кубка Кремля» в мужском одиночном разряде.«Кубок Кремля». Женщины. 1/8 финала. Кузнецова обыграла Корне, Павлюченкова – Янкович и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей 1/8 финала «Кубка Кремля» в женском одиночном разряде.Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал Кубка КремляРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова пробилась в 1/4 финала Кубка Кремля-2016.Блинкова и Суарес Наварро снялись с «Кубка Кремля»Две участницы 1/8 финала Кубка Кремля в одиночном разряде Анна Блинкова и Карла Суарес Наварро снялись с турнира из-за травм.Анна Блинкова: Поначалу переживала, но потом сказала себе: «Ань, зачем ты волнуешься?»246-я ракетка мира Анна Блинкова рассказала о своих эмоциях после победы над Анастасией Севастовой (4:6, 6:1, 7:6 (12:10)) в первом круге «Кубка Кремля» в Москве.Анастасия Павлюченкова: На этих кортах очень странный отскок23-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова после победы в первом круге «Кубка Кремля» над Катериной Синяковой из Чехии (7:6 (7:2), 5:7, 7:5) оценила покрытие, на котором проходят матчи турнира.Утренняя повестка: Слуцкий, Зидан, Гвардиола и крапиваУтренняя повестка: Слуцкий, Зидан, Гвардиола и крапиваТрадиционный обзор «Советского спорта»: все самое важное за последние 12 часов.Дарья Гаврилова: Футбол не люблю, а на регби понравилосьДарья Гаврилова: Футбол не люблю, а на регби понравилосьРусская теннисистка, выступающая за Австралию – о возвращении в Москву, об Олимпиаде, о дружбе с тезкой и о завершающемся сезоне.Российская пара Макарова/Веснина проиграла в первом раунде Кубка КремляРоссийские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина уступили в стартовом раунде Кубка Кремля в парном разряде Дарье Гавриловой (Австралия) и Дарье Касаткиной (Россия).Донской вышел во второй раунд Кубка КремляРоссийский теннисист Евгений Донской в стартовой встрече Кубка Кремля обыграл своего соотечественника Аслана Карацева.Екатерина Макарова: Олимпийский автомобиль я подарила папеЕкатерина Макарова: Олимпийский автомобиль я подарила папеЧемпионка Рио рассказала «Советскому спорту», что изменилось в ее жизни после победы на Играх, и поделилась воспоминаниями о Кубке Кремля.Павлюченкова вышла во второй круг Кубка КремляРоссийская теннисистка Анастасия Павлюченкова в своем стартовом матче на Кубке Кремля взяла верх над чешкой Катериной Синяковой.Даниил Медведев: Дисквалификация за расизм была незаслуженной случайностьюДаниил Медведев: Дисквалификация за расизм была незаслуженной случайностьюМолодой россиянин рассказал о своем прогрессе, тренировках с Новаком Джоковичем, преимуществах жизни в Каннах и нашумевшей дисквалификации.
Дарья Касаткина
Дарья Касаткинавсе новости
VTB Kremlin Cup
VTB Kremlin Cupтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
WTA Tour
WTA Tour

Cпецпредложение