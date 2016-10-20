Дарья Касаткина: В паре сыграла очень плохо
Дарья Касаткина прокомментировал
- С одной стороны, по счету кажется, что мы легко обыграли
соперниц, - отметила Касаткина на пресс-конференци
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Дарья Касаткина прокомментировал
- С одной стороны, по счету кажется, что мы легко обыграли
соперниц, - отметила Касаткина на пресс-конференци