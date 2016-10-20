Андрей Гордеев: Мы в состоянии набрать 20 человек для сборной, не прибегая к натурализации
Бывший главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев считает, что сборной России не требуется натурализация.
- Россия очень футбольная и очень спортивная страна. Думаю, что мы в состоянии набрать 20 человек для сборной, не прибегая к натурализации, - заявил Гордеев.
Напомним, что ранее вратарь «Локомотива» Гилерме и полузащитник ЦСКА Марио Фернандес получили российское гражданство и официально могут выступать за сборную России.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически