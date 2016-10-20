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Сергей Хандожко: Шлеменко победит Гроува во втором раунде

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Российский боец смешанного стиля Сергей Хандожко, выступающий в лиге ACB, считает, что Александр Шлеменко сможет досрочно победить американца Кендалла Гроува на турнире Bellator 162, который состоится 22 октября рано утром по московскому времени.

«Долгожданное возвращение Александра в Bellator. Думаю, он сможет одержать досрочную победу во втором раунде. У Шлеменко есть все шансы вернуть себе чемпионский титул в организации. Скандал с допингом никак на этом не скажется», - сказал Хандожко «Советскому спорту».

Напомним, что 32-летний Александр Шлеменко провел в профессиональной карьере 63 поединка по правилам ММА, в которых одержал 53 победы и потерпел девять поражений. Еще один победный бой против Мелвина Манхуфа носит статус «несостоявшийся» из-за того, что в организме россиянина после боя нашли следы запрещенных препаратов. Александр был дисквалифицирован Атлетической комиссией Невады на три года. За время наказания он не мог проводить поединки на территории США. Александр свою вину полностью отрицает и долгое время судился. В итоге, дисквалификацию сократили до одного года. За время отсутствия в Bellator, он принял участие в Гран-при M-1 Global: дважды сразился с Вячеславоми Василевским и оба боя выиграл (судейским решением и удушающим приемом).

33-летний Кендалл Гроув за свою карьеру провел 39 поединков, в которых одержал 23 победы при 15 поражениях. Также один бой носит статус «несостоявшийся».

Bellator 162

Дата турнира: 22 октября
Место проведения: Мемфис, США
Кто: Александр Шлеменко (Россия) — Кендалл Гроув (США)
Весовая категория: средняя
Места в мировом рейтинге. Шлеменко (16-е, бои 53-9); Гроув (26-е, бои 23-15)

В чем интрига? 

Наконец-то Шлеменко возвращается в США после громкого допингового скандала с его участием. Александра изначально дисквалифицировали за применение запрещенных препаратов на три года, но затем сократили наказание до одного года. Российский боец категорически отрицает свою вину. За время отсутствия в Bellator, он провел два драматичных боя в России против Вячеслава Василевского (оба выиграл) и стал победителем Гран-при М-1. Шлеменко горит желанием вновь стать чемпионом заокеанского промоушена. Первым на его пути стал Кендалл Гроув, боец звезд с неба не хватавший. Побеждать нужно любой ценой.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 8 из 10.
Кто еще подерется на турнире: Бобби Лэшли, Джош Аппельт и другие.  

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