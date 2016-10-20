Клаудио Браво: Мне не повезло, что из-за моего удаления игра изменилась

Голкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:4) на «Камп Ноу» заявил, что его удаление повлияло на ход игры.

33-летний чилиец, выступавший за «Барселону» два предыдущих сезона, получил прямую красную карточку на 54-й минуте за игру руками за пределами штрафной площади.

«Удаление изменило ход матча, – приводит ESPN слова Браво. – Мы играли очень хорошо, создавали моменты, но все получилось так, как получилось. Таков футбол.

Это игра ошибок и правильных решений. Мне просто не повезло, что из-за меня игра поменялась. Нам остается продолжать работать и ждать следующих матчей.

Играть с «Барселоной» очень трудно, но мы выглядели очень хорошо и комфортно себя чувствовали особенно в первом тайме. Очевидно, что после удаления игра изменилась».

Напомним, Браво получил красную карточку при счете 0:1, после чего его бывшие партнеры забили еще три гола. Хет-трик на счету аргентинца Лионеля Месси, а четвертый гол забил бразилец Неймар.

Теперь Браво пропустит матч четвертого тура с «Барселоной», который пройдет 1 ноября на «Этихад Стэдиум».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча