Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Хоккей  Металлург Нк- : -СКА
Футбол  Краснодар- : -Шальке 04
Баскетбол  Бамберг- : -УНИКС
Хоккей  Сибирь- : -ЦСКА
Футбол  Шахтер- : -Гент
Футбол  Дандолк- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Клаудио Браво: Мне не повезло, что из-за моего удаления игра изменилась

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  ESPNКомментарии

Голкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:4) на «Камп Ноу» заявил, что его удаление повлияло на ход игры.

33-летний чилиец, выступавший за «Барселону» два предыдущих сезона, получил прямую красную карточку на 54-й минуте за игру руками за пределами штрафной площади.

«Удаление изменило ход матча, – приводит ESPN слова Браво. – Мы играли очень хорошо, создавали моменты, но все получилось так, как получилось. Таков футбол.

Это игра ошибок и правильных решений. Мне просто не повезло, что из-за меня игра поменялась. Нам остается продолжать работать и ждать следующих матчей.

Играть с «Барселоной» очень трудно, но мы выглядели очень хорошо и комфортно себя чувствовали особенно в первом тайме. Очевидно, что после удаления игра изменилась».

Напомним, Браво получил красную карточку при счете 0:1, после чего его бывшие партнеры забили еще три гола. Хет-трик на счету аргентинца Лионеля Месси, а четвертый гол забил бразилец Неймар.

Теперь Браво пропустит матч четвертого тура с «Барселоной», который пройдет 1 ноября на «Этихад Стэдиум».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Барселона - Манчестер Сити - 4:0 (1:0)

Голы

Месси 17 (1:0). Месси 61 (2:0). Месси 69 (3:0). Неймар 89 (4:0).

Состав

Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба (Динь, 10), Пике (Матьё, 39, , 74), Иньеста (Гомеш, 80), Маскерано, Ракитич, Бускетс, Суарес Л., Неймар, Месси

Манчестер Сити: Браво, Коларов, Стоунз, Сабалета (Клиши, 58), Отаменди, Силва, Гюндоган (Агуэро, 79), Стерлинг, Нолито (Кабальеро, 57), де Брюйне, Фернандиньо

Незабитые пенальти

Неймар (Барселона), 87

Предупреждения:

Матьё, 71 - Силва, 29; Фернандиньо, 40; Стерлинг, 90

Удаления:

Матьё, 74 - Браво, 53

Судья:

Милорад Мажич (Сербия)

Место и дата

19 октября 21:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Арсен Венгер: Озил почувствовал вкус к голамГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лудогорецом» (6:0) на стадионе «Эмирейтс» высказался о высокой результативности полузащитника Месута Озила и всей команды.Михаил Грушевский: Смеющиеся над антирекордом Акинфеева даже не подумают, что в матче с «Монако» он был лучшимИзвестный артист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал очередной антирекорд вратаря Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов.Роман Широков: В матче с «Атлетико» «Ростов» не ударил в грязь лицомЭкс-полузащитник сборной России Роман Широков рассказал, почему у «Ростова» не было шансов с «Атлетико» в матче группового раунда Лиги чемпионов.Константин Генич: Хорошо, что «Ростов» проиграл всего 0:1Футбольный комментатор Константин Генич поделился впечатлениями от матча группового раунда Лиги чемпионов «Ростов» - «Атлетико» (0:1).Александр Бубнов: «Ростов» выглядел достойно в матче с «Атлетико»Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча группового раунда Лиги чемпионов «Ростов» - «Атлетико» (0:1).Янник Феррейра-Карраско: По ногам мне били постоянно, но так и должно быть в Лиге чемпионовПолузащитник «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско после победы над «Ростовом» в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов отметил силу соперника.Хуанфран: Особо отмечу Джанаева, он сыграл здоровоЗащитник «Атлетико» Хуанфран после победы над «Ростовом» в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов отметил вратаря соперника Сослана Джанаева.Кристиан Нобоа: В Мадриде «Ростов» постарается сыграть спокойнееПолузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа после поражения от мадридского «Атлетико» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов признал, что его команде не хватало спокойствия.«Могла быть и ничья». Что говорили тренеры после матча «Ростов» - «Атлетико»«Могла быть и ничья». Что говорили тренеры после матча «Ростов» - «Атлетико»Пресс-конференция по итогам встречи в Ростове-на-Дону.Сесар Навас: «Ростов» играл хорошо, но «Атлетико» оказался сильнееЗащитник «Ростова» Сесар Навас после поражения от мадридского «Атлетико» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов высказал о намерении отомстить сопернику в гостевом матче через две недели.Хосеп Гвардиола: Поражение от «Барселоны»? Настоящий кошмар я пережил в МюнхенеХосеп Гвардиола: Поражение от «Барселоны»? Настоящий кошмар я пережил в МюнхенеГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после поражения своей команды от «Барселоны» ответил на вопросы журналистов.Диего Симеоне: Может, ничья была бы справедливым результатомГлавный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча с «Ростовом» (1:0).Диего Симеоне: Знал, что матч получится таким сложнымГлавный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча с «Ростовом» (1:0).Иван Данильянц: «Ростов» заслужил одобрение болельщиковГлавный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча против «Атлетико» (1:0).Александр Мостовой: «Ростов» в матче с «Атлетико» все делал правильно, но жаль, что проигралБывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказал мнение о поражении «Ростова» в матче группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (0:1).Ростов проиграл дома впервые со 2 мая 2015 годаПоражение в третьем туре Лиги чемпионов стало для «Ростова» первым на домашнем поле со 2 мая 2015 года, когда команда уступила «Тереку» в чемпионате России.За плинтусом. Как «Ростов» уступил «Атлетико» в Лиге чемпионовЗа плинтусом. Как «Ростов» уступил «Атлетико» в Лиге чемпионовВ среду мадридский «Атлетико» полностью переиграл «Ростов», заслугой которого, однако, стала приличная для такой игры разница в счете.Хет-трик Месси помог «Барселоне» разгромить «Манчестер Сити»В среду в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» разгромила английский «Манчестер Сити». Матч прошел на поле стадиона «Камп Ноу» и завершился со счетом 4:0.ПСЖ крупно переиграл «Базель» на «Парк-де-Пренс»В среду в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ разгромил «Базель». Матч прошел на поле стадиона «Парк-де-Пренс» и завершился со счетом 3:0.Лига чемпионов. Киевское «Динамо» проиграло «Бенфике» и другие матчиРезультаты матчей третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Клаудио Браво
Клаудио Бравовсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение