Клаудио Браво: Мне не повезло, что из-за моего удаления игра изменилась
Голкипер «Манчестер
Сити» Клаудио Браво после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с
«Барселоной» (0:4) на «Камп Ноу» заявил, что его удаление повлияло на ход игры.
33-летний чилиец, выступавший за «Барселону» два предыдущих сезона, получил прямую красную карточку на 54-й минуте за игру руками за пределами штрафной площади.
«Удаление изменило ход матча, – приводит ESPN слова Браво. – Мы играли очень хорошо, создавали моменты, но все получилось так, как получилось. Таков футбол.
Это игра ошибок и правильных решений. Мне просто не повезло, что из-за меня игра поменялась. Нам остается продолжать работать и ждать следующих матчей.
Играть с «Барселоной» очень трудно, но мы выглядели очень хорошо и комфортно себя чувствовали особенно в первом тайме. Очевидно, что после удаления игра изменилась».
Напомним, Браво получил красную карточку при счете 0:1, после чего его бывшие партнеры забили еще три гола. Хет-трик на счету аргентинца Лионеля Месси, а четвертый гол забил бразилец Неймар.
Теперь Браво пропустит матч четвертого тура с «Барселоной», который пройдет 1 ноября на «Этихад Стэдиум».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Барселона - Манчестер Сити - 4:0 (1:0)
Голы
Месси 17 (1:0). Месси 61 (2:0). Месси 69 (3:0). Неймар 89 (4:0).
Состав
Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба (Динь, 10), Пике (Матьё, 39, , 74), Иньеста (Гомеш, 80), Маскерано, Ракитич, Бускетс, Суарес Л., Неймар, Месси
Манчестер Сити: Браво, Коларов, Стоунз, Сабалета (Клиши, 58), Отаменди, Силва, Гюндоган (Агуэро, 79), Стерлинг, Нолито (Кабальеро, 57), де Брюйне, Фернандиньо
Незабитые пенальти
Неймар (Барселона), 87
Предупреждения:
Матьё, 71 - Силва, 29; Фернандиньо, 40; Стерлинг, 90
Удаления:
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
19 октября 21:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция