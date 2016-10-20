Владимир Пильгуй: Вратарская работа в «Зените» не дает права на ошибку

Знаменитый в прошлом вратарь московского «Динамо» Владимир Пильгуй считает, что голкиперам Александру Селихову и Александру Беленову для развития карьеры логично отправиться в «Зенит».

- Стоит ли переходить в питерский клуб Александру Селихову и Александру Беленову, которых туда активно сватают?

- Вратарская работа в «Зените» не дает права на ошибку. Сколько ошибается сапер? Только один раз. Вот и «Зенит» хочет найти себе такого вратаря, который бы вообще не пропускал и только выручал. Но задача это тяжеловатая. А что касается того, переходить кому-то в «Зенит» или нет, то из команды ниже рангом для собственного роста и прогресса обязательно нужно переходить в более сильный клуб.

Не стоит забывать, что Беленов приходил в «Кубань» в премьер-лигу уже состоявшимся вратарем. У него не получилось в «Спартаке» – он пошел в низшую лигу в Белгород, там наработал игровой капитал и почувствовал уверенность. На мой взгляд, не стоит бояться конкуренции и сидеть на одном месте – всегда стоит стремиться к большему, - цитирует Пильгуя «Евро-Футбол.Ру».

Селихов дебютировал в «Амкаре» 28 августа 2015 года в матче с «Ростовом». В нынешнем сезоне 22-летний голкипер молодежной сборной России провел без замен все десять матчей команды в премьер-лиге и в шести из них не пропустил ни одного гола. Беленов сделал себе имя в «Кубани». После вылета краснодарской команды в ФНЛ по итогам прошлого сезона голкипер перешел в «Анжи». В девяти проведенных в этом сезоне матчах чемпионата России он пропустил девять голов.