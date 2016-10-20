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Арсен Венгер: Озил почувствовал вкус к голам

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  ESPNКомментарии

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лудогорецом» (6:0) на стадионе «Эмирейтс» высказался о высокой результативности полузащитника Месута Озила и всей команды.

28-летний немец во втором тайме сделал хет-трик в ворота чемпиона Болгарии. Также на его счету три гола в семи матчах премьер-лиги.

«Похоже, Озил почувствовал вкус к голам, – приводит ESPN слова Венгера. – А ведь раньше он любил получить мяч и найти передачей партнера. Хочется, чтобы он был одновременно распасовщиком и бомбардиром. И мне кажется, он постепенно находит этот баланс».

Победа над «Лудогорецом» стала для «Арсенала» седьмой подряд во всех турнирах. Во время этой победной серии «канониры» забили 23 гола.

«Возможно, сейчас игроки чувствуют себя более уверенно, – предположил Венгер. – Возможно, на данном этапе в команде хороший баланс. А может быть, мы просто стали лучше использовать наши шансы. Может, у нас начали проходить завершающие передачи, или повысилась реализация. Сложно сказать.

Но факт в том, что мы забиваем больше голов. В этом наша игра. Мы показываем рискованный футбол, поэтому важно, чтобы мы использовали свои шансы».

Следующий матч «Арсенал» проведет 22 октября, когда в девятом туре премьер-лиги примет «Мидлсбро» на «Эмирейтс».

Матч

Арсенал - Лудогорец - 6:0 (2:0)

Голы

Санчес 12 (1:0). Уолкотт 42 (2:0). Окслейд-Чемберлен 46 (3:0). Озил 56 (4:0). Озил 83 (5:0). Озил 87 (6:0).

Состав

Арсенал: Оспина, Бельерин, Косьельни, Гиббс, Мустафи, Касорла (Эль-Ненни, 57), Коклен, Озил, Окслейд-Чемберлен, Санчес (Айвоби, 73), Уолкотт (Перес, 62)

Лудогорец: Стоянов, Моци, Минев, Паломино, Дьяков, Абель, Натанаэл, Кафу, Вандерсон (Лукоки, 80), Марселиньо, Мисидьян (Кесеру, 69)

Судья:

Артур Диаш (Португалия)

Место и дата

19 октября 21:45, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция

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