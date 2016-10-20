Сборная России опустилась на 53-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России опустилась на 53-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает официальный сайт организации.
В версии рейтинга ФИФА от 15 сентября национальная команда занимала 38-е место. До этого худшим результатом национальной команды в рейтинге ФИФА было 40-е место в 1998 году.
Лидирует в рейтинге ФИФА по-прежнему Аргентина. Второе место занимает Германия, тройку замыкает Бразилия.
Рейтинг ФИФА
20 октября
1 (1). Аргентина - 1621,
2 (3). Германия - 1465,
3 (4). Бразилия - 1410,
4 (2). Бельгия - 1382,
5 (4). Колумбия - 1361,
6 (6). Чили - 1273,
7 (8). Франция - 1271,
8 (7). Португалия - 1231,
9 (9). Уругвай - 1175,
10 (11). Испания - 1168 ...
... 53 (38). РОССИЯ - 685
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