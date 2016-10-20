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Сборная России опустилась на 53-е место в рейтинге ФИФА

Елена Корсунская
Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Сборная России опустилась на 53-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает официальный сайт организации.

В версии рейтинга ФИФА от 15 сентября национальная команда занимала 38-е место. До этого худшим результатом национальной команды в рейтинге ФИФА было 40-е место в 1998 году. 

Лидирует в рейтинге ФИФА по-прежнему Аргентина. Второе место занимает Германия, тройку замыкает Бразилия. 

Рейтинг ФИФА

20 октября

1 (1). Аргентина - 1621,

2 (3). Германия - 1465, 

3 (4). Бразилия - 1410,

4 (2). Бельгия - 1382,

5 (4). Колумбия - 1361,

6 (6). Чили - 1273,

7 (8). Франция - 1271, 

8 (7). Португалия - 1231,

9 (9). Уругвай - 1175, 

10 (11). Испания - 1168 ...

... 53 (38). РОССИЯ - 685 

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