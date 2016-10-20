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«Вольфсбург» ведет переговоры с Вильмотсом

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  BildКомментарии

«Вольфсбург» рассматривает на пост главного тренера кандидатуру бельгийца Марка Вильмотса, сообщает Bild со ссылкой на издание Het Nieuwsblad.

Клуб уже вступил в переговоры с 47-летним специалистом, который покинул сборную Бельгии после Евро-2016.

Вильмотс хорошо знаком с немецким футболом, поскольку во время игровой карьеры провел в общей сложности шесть лет в «Шальке» (1996-2000, 2001-2003).

Напомним, в понедельник «Вольфсбург» отправил в отставку бывшего главного тренера Дитера Хеккинга. К матчам с «Дармштадтом» в бундеслиге (22 октября) и «Хайденхаймом» в Кубке Германии (26 октября) команду готовит француз Валерьен Исмаэль, входивший в тренерский штаб Хеккинга.

«Вольфсбург» не может победить в шести подряд матчах чемпионата и после семи туров занимает 14-е место.

Добавим, что ранее кандидатами на пост главного тренера «волков» назывались бывший тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, бывший тренер «Спартака» Мурат Якин и бывший тренер «Шальке» Андре Брайтенрайтер.

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