Александр Бородюк: «Ростов» весь матч с «Атлетико» смотрелся достойно
Экс-тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал результат матча группового раунда Лиги чемпионов «Ростов» - «Атлетико» (0:1).
- «Ростов» играет очень стабильно, у них выстроена игра на самом высоком уровне. Как бы результат ни складывался, команда показывает хороший футбол. Был шанс хорошо сыграть на контратаке, что умеют делать ростовчане. Но дело в том, что «Атлетико» очень хорошо играет без мяча и занимает правильные позиции на поле.
Нужно отдать должное «Ростову», они смотрелись достойно весь матч. Они продемонстрировали хороший уровень, уровень Лиги чемпионов. У команды выстроена игра, у них хорошая взаимозаменяемость, они знают, что нужно делать на поле, – сказал Бородюк в интервью «Матч ТВ».
Напомним, что «Ростов» на своем поле уступил мадридскому «Атлетико» (0:1). После этого матча команда из Мадрида c девятью очками возглавила группу D, а «Ростов» расположился на четвертом месте, имея одно очко.
В следующем туре группового этапа европейского турнира команда Ивана Данильянца отправится в Мадрид, где 1 ноября вновь встретится с «Атлетико».
Матч
Голы
Карраско 61 (0:1).
Состав
Ростов: Джанаев, Навас, Кудряшов, Гранат, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Киреев, Мевля, Полоз (Думбия, 77), Азмун (Препелицэ, 75)
Атлетико: Облак, Савич, Хуанфран, Луис, Годин, Коке, Габи, Карраско (Сауль, 89), Торрес, Корреа (Гамейро, 57), Гризманн (Тьягу, 90)
Предупреждения:
Мевля, 28 - Луис, 4; Хуанфран, 71
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
19 октября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция