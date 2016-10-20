Александр Бородюк: «Ростов» весь матч с «Атлетико» смотрелся достойно

Экс-тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал результат матча группового раунда Лиги чемпионов «Ростов» - «Атлетико» (0:1).

- «Ростов» играет очень стабильно, у них выстроена игра на самом высоком уровне. Как бы результат ни складывался, команда показывает хороший футбол. Был шанс хорошо сыграть на контратаке, что умеют делать ростовчане. Но дело в том, что «Атлетико» очень хорошо играет без мяча и занимает правильные позиции на поле.

Нужно отдать должное «Ростову», они смотрелись достойно весь матч. Они продемонстрировали хороший уровень, уровень Лиги чемпионов. У команды выстроена игра, у них хорошая взаимозаменяемость, они знают, что нужно делать на поле, – сказал Бородюк в интервью «Матч ТВ».

Напомним, что «Ростов» на своем поле уступил мадридскому «Атлетико» (0:1). После этого матча команда из Мадрида c девятью очками возглавила группу D, а «Ростов» расположился на четвертом месте, имея одно очко.

В следующем туре группового этапа европейского турнира команда Ивана Данильянца отправится в Мадрид, где 1 ноября вновь встретится с «Атлетико».